Los médicos gallegos exigen en Santiago mejoras por las condiciones laborales y el estado de urgencias

Los médicos gallegos comenzaron hoy su primera jornada de huelga, en el marco de movilizaciones que se desarrollan de manera sincrónica en toda España, para exigir al Servizo Galego de Saúde (Sergas) mejoras en las condiciones laborales y un pronunciamiento sobre el Estatuto Marco, según explicó la delegada sindical de OMEGA, María Pazo Núñez, durante la concentración de profesionales frente a hospitales de la comunidad.

"El motivo principal es el Estatuto Marco, aunque hay otros motivos también, más autonómicos", afirmó la delegada.

Según Pazo Núñez, la falta de representación directa de los médicos en las mesas de negociación es uno de los problemas fundamentales: "En este momento tenemos un marco legislativo que a los médicos nos deja fuera de las negociaciones. Somos un colectivo importante, aunque no el más numeroso, y no conseguimos llegar nunca a las mesas de representación. No creemos que necesitemos una representación para poder negociar directamente nuestras condiciones".

La delegada sindical explicó que las condiciones laborales de los médicos son singulares: "Tenemos una responsabilidad distinta a los demás y nuestras características de jornada laboral, con el tema de las guardias, son distintas a las del resto de colectivos. Ese es el motivo principal".

Respecto a las demandas concretas, María Pazo Núñez detalló: "A nuestro Sergas le pedimos como punto número uno en la huelga que se posicione en cuanto a la pertinencia de este Estatuto Marco, y además en este momento parece que eso es muy pertinente. La segunda demanda es la regulación de la jornada laboral, que puede hacerse dentro del marco normativo de la Consellería actual y que creemos que, mientras no consigamos un marco normativo a nivel central, sí podemos, a corto plazo, modificar esas largas jornadas que tenemos, esas peculiaridades de nuestra jornada tan prolongada".

La delegada también reclamó que los residentes disfruten de las mismas mejoras que los médicos ya consolidados y que se apliquen beneficios ya existentes en otros colectivos, como la reducción de la jornada a 35 horas: "Pedimos que los residentes tengan las mismas mejoras que hemos logrado para los que no somos residentes, que tengan las mismas características. También pedimos una apertura de negociación de la carrera profesional de los módulos de conversación, que son cosas un poquito más específicas".

La situación en Urgencias

Sobre la situación en las urgencias, Pazo Núñez fue contundente: "En este momento en Galicia estamos viviendo un momento crítico en todas las urgencias. Esto no es algo nuevo, pasa todos los años y es esperable, pero por supuesto hay que tomar medidas para solventarlo, porque los compañeros que trabajan allí están realmente crispados, muy tensionados, y las ausencias agravan todavía más la situación".