Los médicos gallegos convocan dos días de huelga esta semana: estos son los servicios mínimos

Este miércoles 14 de enero y el jueves día 15, los médicos de Galicia irán a huelga. Lo hacen para demandar un Estatuto Propio al Ministerio de Sanidad y exigir en Galicia que la Xunta mejore sus condiciones de trabajo.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge este martes los servicios mínimos estipulados por la Consellería de Sanidade. En ellos, según informa Europa Press, se estipula el personal que sea necesario para la cobertura del 100% de la atención urgente y permanente y de las urgencias para la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Lo mismo ocurre con la Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.

Además, establece la cobertura del 100% de la actividad urgente en los servicios de urgencias y guardias médicas, en quirófanos urgentes, salas de partos y laboratorios de urgencias. También en las unidades de reanimación, de cuidados intensivos, de adultos o pediátricas, unidades coronarias, área de diálisis y de tratamientos oncológicos.

También establece la cobertura de la actividad quirúrgica de los pacientes, tanto hospitalizados como ambulatorios, respecto de las patologías que pongan en peligro su vida o agraven su estado de salud, en especial, procesos neoplásticos.

En el área de hospitalización, se estipulará el número necesario para garantizar la atención urgente de los pacientes hospitalizados y las altas clínicas.

Además, se garantizará la presencia de un facultativo por unidad de hospitalización médica y quirúrgica con el objetivo de garantizar la asistencia a los ingresados. En concreto, en unidades con cuatro o menos profesionales, un efectivo; en unidades de cinco a ocho profesionales, dos efectivos; en aquellas de nueve a 12 profesionales, tres efectivos; y en aquellas con 13 o más profesionales, cuatro efectivos.

En el ámbito de consulta, se atenderán las consideradas como urgentes o preferentes, según el criterio del personal facultativo. También se atenderán las consultas de los pacientes oncológicos que requieran tratamiento citostático y de los pacientes desplazados por el mismo motivo.

Asimismo, se garantizará la realización de las determinaciones y pruebas complementarias urgentes y las que se refieran a los pacientes hospitalizados que, según criterio facultativo, sean necesarias e inaplazables.

Además, se asegurará la dispensación de sangre, medicamentos y productos sanitarios, así como la atención necesaria a los pacientes de hospitalización a domicilio y cuidados paliativos.

Por otra parte, para el personal facultativo sanitario de atención primaria, estipulan la cobertura del 100% de la actividad urgente del servicio de urgencias extrahospitalarias.

En el tramo ordinario de atención en los centros de salud (no PAC) se prestará la asistencia urgente o inaplazable de la unidad o servicio, cualquiera que sea la modalidad de prestación. Así, en centros con cuatro o menos médicos de familia se garantizará un efectivo, en centros con de cinco a ocho médicos, dos efectivos; en aquellos con de nueve a 12 médicos, tres efectivos; y en centros con 13 o más médicos, cuatro efectivos.

O'Mega critica unos servicios mínimos del 120%

El sindicato O'Mega ha expresado en un comunicado su rechazo a unos servicios mínimos que, afirman, llegan hasta el 120%. Esto demuestra, apuntan, "una total falta de voluntad de diálogo y negociación" por parte de la Xunta.

El presidente del sindicato, Manuel Piñeiro, ha dirigido a la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas un escrito de alegaciones en el que rechaza unos servicios establecidos "mediante una fórmula engañosa que falsea la realidad de los servicios y de la carga de trabajo de los profesionales sanitarios".

Consideran que la división de los servicios en secciones mínimas para justificar el nombramiento de múltiples servicios es "una estrategia inaceptable" y denuncian que esta "imposición dictatorial atenta contra los derechos fundamentales de los trabajadores y contra el sindicalismo en general".

Tanto O'Mega como Simega respalda el paro que, a nivel estatal, demanda al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio que regule las condiciones laborales de los médicos.

Además, reclaman a la Xunta medidas que "contribuyan a la dignificación de la profesión", como la eliminación de las guardias obligatorias de 24 horas, el establecimiento de una jornada laboral de 35 horas semanales o el reconocimiento de la carrera profesional computando el total de años trabajados, así como la mejora de las condiciones retributivas y laborales del personal de los servicios de Urgencias.

El calendario incluye concentraciones los días 14 y 15 de enero, a partir de las 11 de la mañana, en la entrada de los principales hospitales públicos gallegos, así como ante los centros de salud, y una manifestación en Santiago de Compostela que comenzará el miércoles a las 18.00 horas en la Alameda y finalizará en la plaza de Praterías.