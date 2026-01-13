Alrededor de 50 alumnos afectados por un brote vírico en un instituto de A Coruña

La Xunta investiga un posible brote de gastroenteritis en el IES Elviña de A Coruña. Según ha confirmado la Consellería de Sanidade, por el momento hay entre 40 y 50 alumnos afectados.

Aunque ninguno ha tenido que ser hospitalizado, todos presentan síntomas similares, como vómitos, mareos y fiebre. Todo apunta a que podría tratarse de un caso de gastroenteritis provocado por algún alimento consumido en el centro entre los días 8 y 9 de enero.

Según las primeras hipótesis de Sanidade, el origen del brote podría estar en algo que los alumnos consumieron durante el recreo. Aunque el centro no dispone de comedor, sí cuenta con cafetería, por lo que cualquiera de los productos allí a la venta podría estar relacionado con el origen del virus.

La cafetería permanece cerrada desde que este lunes, a las 14:00 horas, se notificó el suceso a la Consellería de Sanidade. Desde entonces, la Xunta está llevando a cabo una investigación biológica para determinar la causa exacta del brote.

Por el momento, no se ha registrado ningún caso de gravedad. Los casi 50 alumnos afectados fueron atendidos en los Puntos de Atención Continuada (PAC) de A Coruña o en sus respectivos centros de salud.

Según las mismas fuentes consultadas por este medio, los afectados pertenecen a distintos cursos, desde 1.º de la ESO hasta 4.º, sin que se concentren en un grupo concreto.