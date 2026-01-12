La Xunta destina 195 millones de euros para eliminar las infecciones de transmisión sexual

El Ejecutivo gallego aprobó esta semana el Plan Gallego de Infecciones de Transmisión Sexual 2026-2030, dotado con 195 millones de euros, con el objetivo de eliminar estas infecciones como problema de salud pública en Galicia para el año 2030.

Según explican desde la Xunta, el plan supone un cambio de paradigma, al pasar de centrarse únicamente en el VIH y otras infecciones aisladas a tratar de forma equitativa todas las ITS mediante un enfoque integral basado en prevención, diagnóstico precoz y tratamiento, así como en la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas.

El plan, elaborado por la Consellería de Sanidad con el apoyo del Servizo Galego de Saúde y consensuado con las consejerías de Política Social e Igualdad y Cultura, Lingua e Xuventude, cuenta con 9 ejes estratégicos y 24 líneas de acción.

Entre sus medidas destacan la realización de cribados oportunistas de VIH en los grupos de mayor incidencia, así como de hepatitis B y C, y la posibilidad de detectar otras ITS mediante autotoma en domicilio para las personas con mayor riesgo.

La Xunta señala que la iniciativa mejorará el acceso a pruebas gratuitas y diagnósticos tempranos, evitando complicaciones médicas y cortando la transmisión comunitaria.

"Con este plan queremos ofrecer información fiable sobre salud sexual y reforzar la equidad en los grupos más vulnerables", explican desde el ejecutivo gallego.

Asimismo, se busca combatir el estigma y la discriminación, promoviendo una contorna social más respetuosa y aumentando la coordinación entre servicios sanitarios, educativos y sociales.

Entre las acciones concretas que se desarrollarán se incluyen campañas de comunicación dirigidas a la población joven, mapas de recursos en salud afectiva, distribución de preservativos y alianzas con farmacias y asociaciones del tercer sector.

En materia de vacunación, se continuará con la protección frente al virus del papiloma humano, viruela del mono, hepatitis A/B y gonococo, incluyendo de forma pionera el uso de la vacuna frente al meningococo B para prevenir la gonorrea en grupos de especial vulnerabilidad.

El plan cuenta con el aval científico de la Academia Española de Dermatología y Venereología, así como de las sociedades gallegas de Medicina Interna, Medicina Preventiva, Microbiología e Interdisciplinaria de la Sida, garantizando que las actuaciones se basen en evidencia científica y derechos sexuales.

"La prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento son claves para cortar la transmisión de estas infecciones y mejorar la salud sexual de toda la población", concluyen desde la Xunta.