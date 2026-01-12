Rueda admite "situaciones complicadas" en las urgencias sanitarias, pero "todas son atendidas"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha admitido este lunes que el repunte de actividad tras las fiestas navideñas está dando lugar a "situaciones complicadas" en las urgencias sanitarias de la comunidad, como ha ocurrido "otros años".

Al respecto, ha asegurado que el objetivo del Servizo Galego de Saúde (Sergas) es que, si fuera necesario adoptar alguna medida de "refuerzo", se "efectuaría" donde correspondiese, según recoge Europa Press.

Dicho esto, ha lanzado un mensaje a la población gallega: "Todas las urgencias son atendidas".

Por tanto, ha instado a la ciudadanía a tener "esta tranquilidad", con independencia de que, ha admitido, "es cierto que en este momento hay una afluencia muy superior a otras épocas del año".