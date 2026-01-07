Personal del CHUAC denuncia "colapso" en Urgencias y gerencia defiende las medidas tomadas

La Comisión de Centro del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) ha denunciado un "colapso grave y continuado" en el Servicio de Urgencias, "que se viene produciendo desde los primeros días de 2026 y que, lejos de mejorar, continua agravándose ante la inacción de la gerencia".

Así lo señalan en un comunicado frente a la postura mantenida por la gerencia del área sanitaria de A Coruña y Cee, que, en declaraciones a Europa Press, admite una "mayor demanda", pero defiende las medidas impulsadas con el plan de invierno "activado".

"La asistencia a Urgencias del CHUAC está siendo elevada tanto en adultos como en niños con predominio de infecciones respiratorias y descompensaciones, sobre todo en gente de edad avanzada, pero acorde a esta época del año".

"La gripe continúa teniendo un impacto relevante con una onda epidémica en ligero ascenso y con 60 pacientes ingresados en este momento". "El plan de invierno está activado y se han puesto en marcha medidas organizativas en función de los niveles de sobreaforo y la demanda", apuntan para aludir, además, a "refuerzos de personal necesario".

Mientras, inciden en que es importante "que la población sea consciente de que las urgencias hospitalarias pasan estos días por los de mayor demanda del año pero que la asistencia está garantizada y que el complejo hospitalario tiene todos sus medios operativos, incluidas todas las camas de hospitalización". "El periodo vacacional, la interacción social propia de estas fechas y las bajas temperaturas colaboran a la alta demanda", indican también.

Pacientes a la espera de camas

Por su parte, la Comisión de Centro, un comunicado, sostiene que a las 13:00 horas de este miércoles "más de 240 pacientes" permanecían en Urgencias, "de los que 68 estaban a la espera de una cama de hospitalización".

"Una cifra que evidencia la saturación total del servicio y que se extiende ya a todo el complejo hospitalario", apuntan desde la Comisión de Centro, que indican que "esta situación se produce sin que la gerencia adopte medidas reales, ni reforzando los cuadros de personal ni habilitando los recursos materiales necesarios".

"Este colapso está teniendo consecuencias directas tanto para las personas usuarias como para el personal: atención en corredores, tiempos de espera inasumibles, sobrecarga asistencial extrema y riesgo de seguridad asistencial", añaden para demandar planificación y rechazar que sea "un hecho puntual".

En otro orden de cosas, el sindicato CSIF ha denunciado este miércoles una "subida abusiva" del precio de los abonos del aparcamiento del Chuac, "que ha pasado de 65 a 80 euros mensuales para los trabajadores abonados". Para el sindicato, esto supone "aprovecharse de la situación de necesidad de personal ante la falta de alternativas por las obras", al tiempo que exige una "revisión urgente" del citado incremento.