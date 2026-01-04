El cirujano gallego Diego González Rivas: "La innovación es lo que cambia el mundo"
El médico coruñés, creador de la técnica quirúrgica Uniportal VATS, continúa innovando para seguir curando a personas por todo el mundo. En esta entrevista para Quincemi' y Treintayseis nos cuenta lo que está por venir en 2026
El coruñés Diego González Rivas (A Coruña, 1974) es el único cirujano del mundo que ha operado en más países, acumulando más de 130. Este gallego es el creador de la técnica quirúrgica Uniportal VATS, mínimamente invasiva, que permite realizar intervenciones torácicas complejas mediante una sola incisión en el paciente y que, además, acorta de forma notable los tiempos de ingreso y de recuperación.
En la actualidad es un auténtico nómada que viaja por todo el mundo enseñando su técnica y operando casos extremadamente complejos. Además, González Rivas lidera en la ciudad china de Shanghái el programa de cirugía mínimamente invasiva más grande del mundo, que se desarrolla en el Shanghái Pulmonary Hospital. También cuenta con su propia Fundación gracias a la que personas con pocos recursos económicos y de países en vías de desarrollo pueden acceder a este tipo de cirugía.
Desde que era niño, Diego tuvo claro que quería estudiar medicina. "Mi madre era enfermera, así que veía en casa lo que era la profesión sanitaria y cómo ayudaba a la gente", explica a Quincemil y Treintayseis en una entrevista durante la firma de su libro Curando el mundo el pasado 30 de diciembre en A Coruña. "Ella me animó a querer ser médico. Siempre me gustó ver que la gente estuviese bien y feliz. No tolero bien el sufrimiento", añade.
Si pudieras hablar con el Diego de tercero de Medicina. ¿Crees que se habría podido imaginar todo lo que ha conseguido en la actualidad?
No, jamás. Cuando estaba en tercero de Medicina mi pasión era surfear y disfrutar de otras cosas. Es curioso cómo descubrir una técnica nueva te puede cambiar tanto la vida. Nunca me imaginé que la medicina me engancharía tanto. Fue algo que surgió porque encontré el camino; eso me enganchó, me motivó, me estimuló y seguí por ahí.
¿Querías ser cirujano?
Sí, es algo que tuve muy claro desde que era pequeño.
Siempre que vienes a pasar unos días a A Coruña aprovechas para practicar surf en las playas de la zona, como en Arteixo. ¿De dónde viene esta afición?
Me enganché cuando estaba en la facultad. Empecé a practicarlo con 16 años y lo dejé cuando me fui a estudiar a Santiago, pero terminé volviendo a él y descubrí que era mi pasión. Me encanta porque entro en contacto con la naturaleza y, al mismo tiempo, al hacer deporte libero mucho estrés.
La verdad es que el surf me ha ayudado muchísimo en mi vida, porque al final la vida es como una ola, ¿no? Cada día tienes que hacer frente a un reto diferente como cuando te enfrentas al mar.
Has operado en hospitales de casi todo el mundo, como en continentes como Asia y África, entre otros. ¿Hay algún lugar que te haya sorprendido?
Uno de ellos fue Ruanda, es un país que nunca imaginé que pudiera ser así de bueno, vistoso, limpio y ordenado. Pensaba que iba a ser un país inseguro y más sucio, y resultó ser todo lo contrario. Y quizá el país que más me ha sorprendido, y que me sigue sorprendiendo, es China, la primera vez que lo pisé me quedé en shock.
Solemos tener idealizados países como Estados Unidos, pero en su sistema sanitario, si no tienes dinero, es complicado sobrevivir. En ese aspecto, creo que China les da 1.000 vueltas.
Has estado en Gaza y en Corea del Norte. ¿Cómo fueron las experiencias?
Son lugares muy complicados en los que tienes que estar con mucho cuidado. Son vivencias que son muy enriquecedoras. Al final vives en directo cosas que no te puedes ni imaginar.
En Corea del Norte estuve un solo día y me di cuenta de que era un país muy cerrado, en el que no puedes hacer nada y que no hay libertad. Me parece un país para no volver. En cambio, Gaza me parece un sitio muy interesante, con gente con muchas historias por contar, gente con mucha ilusión por vivir, pero que vive en una situación muy delicada. Estuve operando allí durante tres días.
Has operado a más de 12.000 pacientes. ¿Te acuerdas de ellos?
Me acuerdo de la cara de casi todos. A veces me los encuentro en firmas de libros o en eventos y es muy bonito.
Cuando sales de quirófano. ¿Eres capaz de desconectar?
No desconecto ni un solo día. Estoy en contacto con mis pacientes de lunes a domingo y es algo que disfruto. Me gusta sentir lo que sienten y ver cómo evolucionan. Todos tienen mi número de teléfono y hablan conmigo, también les ayuda a sentirse arropados y más seguros.
El pasado mes de abril, hiciste historia al operar a un paciente en Rumanía a distancia desde China, manejando un robot sincronizado. Fue la primera operación transoceánica del mundo.
Sí, y la vamos a volver a repetir dentro de unas tres semanas en China. Tengo un interés en que evolucionen las cosas, en que mejoren y por innovar. Creo que la innovación es lo que cambia el mundo.
Con un hito como este, ¿cómo valoras tu 2025?
Ha sido un año fantástico en el que he hecho grandes cosas en mi Fundación. Ha sido su consolidación a nivel mundial, con muchas misiones. Hemos operado a más de 20 pacientes en Somalia, en Ghana, en Sierra Leona, en Latinoamérica y en Oriente Medio. Estamos muy contentos con la progresión y con el apoyo de la gente, animamos a todo el mundo a que haga donaciones para seguir salvando vidas.
¿Qué esperas del 2026?
Con la Fundación vamos a operar en países nuevos como Afganistán y Etiopía. Además, nos vamos a estrenar en España y seguiré con mi actividad tanto aquí como en otros países, especialmente en China, que es donde más tiempo paso. En definitiva, seguir innovando. Tenemos nuevos proyectos, como el robot nuevo SHURUI, que vamos a materializar este año.
Por último, ¿qué es lo que más te gusta hacer cuando estás en A Coruña?
Surfear y estar con mi familia y amigos, pero sobre todo pasar mucho tiempo con mis sobrinos.