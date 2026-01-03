Sanidade destina 2,9 millones a la adquisición de material sanitario para los centros gallegos

Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. Europa Press.

La Consellería de Sanidade ha anunciado la licitación por 2.951.616,56 euros para adquirir material sanitario para las siete áreas sanitarias gallegas.

Según informa Europa Press, se adquirirán pulseras para la identificación de pacientes; filtros para reconstituir fármacos mediante jeringa y otros filtros para realizar pruebas de función pulmonar, entre otros productos.

Así, el contrato tendrá una duración inicial de tres años con posibilidad de prórrogas de hasta dos años más. En este caso, su valor estimado ascenderá hasta los 4.553.457,78 euros.

Con todo, las empresas interesadas en esta licitación tienen de plazo hasta el día 30 de enero para presentar sus ofertas.