Sanidade destina 2,9 millones a la adquisición de material sanitario para los centros gallegos
El contrato tendrá una duración inicial de tres años
Más noticias: La ola de gripe desciende en Galicia con una bajada en la tasa de consultas de un 22,7%
La Consellería de Sanidade ha anunciado la licitación por 2.951.616,56 euros para adquirir material sanitario para las siete áreas sanitarias gallegas.
Según informa Europa Press, se adquirirán pulseras para la identificación de pacientes; filtros para reconstituir fármacos mediante jeringa y otros filtros para realizar pruebas de función pulmonar, entre otros productos.
Así, el contrato tendrá una duración inicial de tres años con posibilidad de prórrogas de hasta dos años más. En este caso, su valor estimado ascenderá hasta los 4.553.457,78 euros.
Con todo, las empresas interesadas en esta licitación tienen de plazo hasta el día 30 de enero para presentar sus ofertas.