La Xunta saca a licitación la siguiente fase de las obras del nuevo CHUAC en A Coruña

La Xunta de Galicia ha sacado este lunes a licitación los trámites previos a las obras de la siguiente fase del nuevo CHUAC. Por un importe de 401.895 euros, el Ejecutivo autonómico licita los servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución de la fase 0.2. Las ofertas se recibirán hasta el 2 de febrero.

Esta nueva fase, llamada 0.2, incluye la reforma interna y ampliación de la unidad de diálisis y ampliación de la unidad de reanimación en la antigua UCI-A, además de la unidad de pruebas funcionales de neumología y áreas de rehabilitación cardíaca y respiratoria en la antigua UCI-B y el bloque quirúrgico.

También se reformarán las pruebas funcionales de neumología para ampliar el gimnasio de la unidad de lesionados medulares hasta alcanzar unos 2.475 metros cuadrados. A todo ello se suma una nueva resonancia magnética para el hospital coruñés.

El plazo de ejecución para que la adjudicataria tenga listos los proyectos es de un mes y medio desde su formalización en el caso del proyecto básico y de ejecución y de dos meses desde la aprobación del proyecto básico. El plazo para la dirección de obra dependerá de la oferta de la adjudicataria, teniendo en cuenta el tiempo para realizar trabajos de recepción, liquidación y plazo de garantía de obra.

Esta tercera fase, denominada 0.2, vino precedida por la fase 0 en la que se reformó el interior del edificio y de la fase 0.1 en la que, con un presupuesto de 13 millones de euros, se iniciaron las obras en junio del 2024.

En un comunicado, Sanidade subraya que este es un proyecto "absolutamente estratéxico e prioritario" para la Xunta, con el objetivo de "garantir a mellor atención sanitaria na cidade da Coruña nos vindeiros 50 anos". El Gobierno gallego también valora positivamente el avance de las actuaciones, que cuentan con un presupuesto global de más de 500 millones de euros y que el pasado mes de octubre aplazaron su horizonte de finalización al año 2031.