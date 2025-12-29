La Xunta aprueba integrar en el SERGAS las 13 unidades municipales de atención a la drogodependencia

Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. Europa Press.

El ejecutivo gallego aprobó hoy el decreto de traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de los servicios y medios personales y materiales de la atención sanitaria prestada por las 13 unidades asistenciales de atención a la drogodependencia (UAD) de titularidad municipal que, tal y como informó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a partir del 1 de enero de 2026, quedan integrados en el Servicio Gallego de Salud.

Según señaló Rueda, el traspaso, que responde a un "compromiso adquirido con la Federación Galega de Municipios e Provincias" y los propios concellos, "facilitará la atención integral de los pacientes", así como "la derivación a otros servicios" garantizando un servicio de máxima calidad.

Se trata de las unidades situadas en los concellos de Burela, Cangas, Carballo, Monforte de Lemos, Noia, O Grove, O Porriño, Ourense, Pontevedra, Ribeira, Santiago de Compostela, Vigo y Vilagarcía de Arousa.

El documento recopila el personal que se traspasa, los puestos de trabajo vacantes y los bienes inmuebles que se traspasan, así como los contratos objeto de traspaso y/o subrogación. La valoración del coste de los medios humanos y materiales es de 4.887.374 euros.

En el epígrafe de personal, el objeto de traspaso es el personal funcionario de carrera y laboral fijo de categorías sanitarias, así como el que reúna la misma condición de fijeza y pertenencia a categorías de personal no sanitario, siempre que desarrolle sus tareas en la unidad asistencial de atención a la drogodependencia a jornada completa.

En cuanto a las plazas vacantes, el decreto recoge dos garantías. Por una parte, el personal temporal que esté participando en un proceso de estabilización permanecerá hasta la resolución del proceso de selección y, si se superara, se traspasará al Servicio Gallego de Salud como funcionario de carrera o personal laboral fijo.

Por otro lado, los trabajadores que están sustituyendo a un profesional que se traspasa permanecerán en sus funciones hasta la incorporación de la persona sustituta o hasta la pérdida del derecho a la reserva de plaza o, de ser el caso, hasta la finalización del plazo establecido en el contrato laboral o en el nombramiento.

El cuadro de personal que se va a traspasar lo componen 95 plazas, de las cuales 25 están vacantes. En ellas se incluyen profesionales de psicología, enfermería, medicina, psiquiatría, personal auxiliar de clínica, trabajo social, educación social y personal auxiliar administrativo, entre otras categorías.

El personal de las 13 unidades que se van a traspasar atendió en 2024 más de 7.100 pacientes, que fueron concretamente algo más de 5.600 hombres y cerca de 1.500 mujeres. El objetivo de la integración es optimizar la asistencia que se les presta en estas unidades.

Una vez efectuado el traspaso, se desarrollará el proceso de integración en el régimen estatutario de tales profesionales. Esta opción de integración tendrá carácter voluntario.

En cuanto no se desarrolle este proceso, los profesionales mantendrán las condiciones laborales que tenían hasta ahora.

El traspaso fue acordado en una comisión mixta constituida por ser representantes de la Xunta de Galicia (pertenecientes a las consellerías de Sanidade y de Facenda y Administración Pública, además del Servicio Gallego de Salud), tres representantes de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y tres en representación de las propias unidades.

El acuerdo recoge, además, los bienes inmuebles que albergan las unidades de atención a las drogodependencias, que continuarán perteneciendo al patrimonio de cada concello o entidad pública que sea titular, sin perjuicio de la puesta a disposición de su uso a favor del Servicio Gallego de Salud.

El traspaso de los servicios objeto de este acuerdo, así como de los medios personales y materiales, se hará efectivo a partir del 1 de enero de 2026.

Hasta el momento, el funcionamiento de las unidades se financiaba a través de convenio entre la Xunta de Galicia y la Fegamp.