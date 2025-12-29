Detectado un brote de sarna en una residencia de mayores de A Coruña

Edificio de la Consellería de Sanidade y Servizo Galego de Saúde (Sergas), en Santiago de Compostela. EP

Este lunes se ha detectado en la ciudad de A Coruña un brote de sarna, con cuatro casos localizados en una residencia de mayores de la ciudad.

Fuentes del Sergas han confirmado que esta misma mañana han recibido una notificación relativa a estos cuatro casos, todos ellos en una residencia para la tercera edad de la ciudad.

Por ello, técnicos de Sanidade se han puesto en contacto con el centro para activar el protocolo a seguir.

Para hacer frente a esta enfermedad, que produce inflamaciones en la piel debido a la reacción alérgica a un ácaro y se contagia por contacto directo entre personas, el protocolo del Sergas contempla actuaciones como la identificación de contactos estrechos de la persona afectada, además del uso de guantes y batas o el lavado de toda la ropa de cama y prendas de ropa usadas en los tres días anteriores.