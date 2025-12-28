Cerca de 4.000 pacientes gallegos ya se acogieron al programa de prescripción de medicamentos no demorables

Un total de 3.998 pacientes ya se han acogido al programa de prescripción de medicamentos no demorables que la Xunta de Galicia puso en marcha en febrero en colaboración con los colegios oficiales de farmacéuticos.

Según recoge el Gobierno gallego y publica Europa Press, durante sus primeros 10 meses de funcionamiento, la red sanitaria pública concertó una media de 19,1 citas diarias para la renovación de medicación sin demora y que se necesita para el tratamiento de ciertas dolencias crónicas.

Así, la distribución de las citas vinculadas a este programa sitúa a la ciudad de Vigo como la localidad con mayor adherencia, con 545 citas; seguida por A Coruña, con 340; y Santiago de Compostela, con 211. Más allá de las siete grandes ciudades gallegas, el ayuntamiento de Narón (92 citas), Redondela (90) y Baiona (74) son los municipios que cuentan con una mayor participación en el programa.

La medida adoptada tiene como fin, tal y como recuerda la Xunta, disminuir el número de consultas forzadas o sin cita en los centros de atención primaria, evitar el bloqueo de las agendas médicas, reducir los desplazamientos innecesarios de los usuarios y aminorar la interrupción de tratamientos y sus posibles problemas para la salud de los enfermos.

Las medicaciones retiradas con mayor asiduidad en estos primeros 10 meses de funcionamiento son los tratamientos de insulina, los fármacos para tratar la hipertensión, los anticoagulantes y determinadas terapias inmunosupresoras y de carácter neuropsiquiátrico.