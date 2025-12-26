Más de 200 enfermos renales se beneficiaron en la provincia de A Coruña de un programa de Alcer

Imagen de uno de los talleres de Alcer en A Coruña. Alcer

Cerca de 225 personas de toda la provincia de A Coruña se beneficiaron este 2025 del Programa de atención social, asesoramiento e intervención II impulsado por la Asociación de Loita contra as Enfermidades do Ril (Alcer Coruña). La iniciativa, cofinanciada por la Xunta a través de los fondos del 0,7% del IRPF y gestionada desde Cogami, busca mejorar la calidad de vida de personas afectadas por esta enfermedad.

Las actividades del programa se llevaron a cabo en Ferrol, Narón, A Coruña y Santiago ofreciendo intervención social individualizada para fomentar su autonomía personal y favorecer su participación social. En el programa participaron una trabajadora social y un terapeuta ocupacional.

La financiación se completó con fondos de las subvenciones del 0,7% del IRPF, aportados por contribuyentes que marcaron la casilla 'Actividades de interés general consideradas de interés social' en su declaración de la renta.

De acuerdo con los datos del Sergas que cita Alcer, en Galicia las enfermedades renales crónicas han aumentado un 30% en los últimos 10 años. Por ello, recuerdan el impacto de esta dolencia en las vidas de las personas que la sufren y en su entorno.

A modo de ejemplo, señalan que solo el 33% de las personas con enfermedad renal crónica se mantienen en activo. La gestión del ocio y del tiempo libre son otros ámbitos que se ven afectados por la invasión vital de las terapias renales sustitutivas, lo que conlleva un aislamiento de estas personas de sus círculos habituales de socialización.