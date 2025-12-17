Sanidade cita a más de 73.600 personas para vacunarse frente a la gripe en Galicia este fin de semana

Una pareja de ancianos a su llegada a un Centro de Salud para recibir la vacuna contra la gripe Rosa Veiga - Europa Press.

La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia amplía el ensayo clínico SINCIGAL, destinado a evaluar la eficacia de la vacuna frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en adultos, invitando a participar a todas las personas mayores de 18 años.

Hasta el momento, cerca de 10.000 personas mayores de 60 años ya se han sumado a este proyecto pionero, que busca reducir hospitalizaciones y complicaciones graves asociadas a las infecciones respiratorias.

Al mismo tiempo, el Gobierno gallego citará este fin de semana a más de 73.600 personas mayores de 60 años para que se inmunicen frente a la gripe en los hospitales públicos, en unas jornadas extraordinarias organizadas en todas las áreas sanitarias, con horario de mañana y tarde el sábado y, en los hospitales principales, también durante toda la jornada del domingo.

La iniciativa pretende incrementar la protección de la población durante la temporada invernal, momento de mayor incidencia de virus respiratorios.

Las personas citadas recibirán un mensaje de texto indicando la hora y el centro donde deben acudir.

Todas las áreas sanitarias disponen de puntos hospitalarios para participar en el ensayo SINCIGAL, a los que se puede acudir sin cita previa.

En el caso de los mayores de 70 años, también tendrán la opción de vacunarse frente a la COVID-19, reforzando así la protección contra múltiples virus respiratorios.

El ensayo SINCIGAL, iniciado el pasado 20 de noviembre, se dirigió inicialmente a los mayores de 60 años, grupo de mayor riesgo, y ahora se amplía a todos los adultos mayores de 18 años, con el objetivo de obtener una visión más completa del impacto de la vacuna en la población adulta.