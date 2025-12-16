O'Mega mantiene la huelga de médicos en Galicia en el mes de enero

Los médicos gallegos seguirán en huelga en el mes de enero. El sindicato O'Mega ha informado este martes de que mantiene la convocatoria para el próximo mes al considerar que el preacuerdo alcanzado con el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco no satisface sus reclamaciones. Piden, además, que la Xunta de Galicia negocie con ellos para la "dignificación" de su profesión.

Según informa Europa Press, el sindicato considera que el preacuerdo entre Sanidad y los sindicatos de clase alcanzado este lunes "no contiene medidas que satisfagan las demandas de los facultativos de contar con un Estatuto Marco propio".

Así, la huelga que comenzará el 15 de enero podría pasar a ser indefinida.

Respecto a Sanidade, reclaman que la consellería negocie con los médicos adscritos al Servicio Galego de Saúde (Sergas) medidas que "garanticen el mantenimiento de un nivel asistencial de calidad a los usuarios sin menoscabar el derecho de los facultativos a disfrutar de su vida personal y familiar".

En su comunicado recuerdan que demandan que se acabe con la obligatoriedad de las guardias que hace que muchos médicos tengan que trabajar durante 24 horas seguidas, el reconocimiento de la carrera profesional computando el total de años trabajados y el establecimiento de una jornada laboral de 35 horas semanales.

Los facultativos gallegos también piden la reapertura de una negociación sobre las condiciones laborales y retributivas del personal de los servicios de urgencias tanto hospitalarias como de Atención Primaria.