Suspendida la huelga a nivel nacional del personal sanitario tras acordar el Estatuto Marco

El Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación han alcanzado un preacuerdo para el borrador del nuevo Estatuto Marco, lo que ha motivado la suspensión de los paros previstos para enero.

El acuerdo permite avanzar en la tramitación del texto con estabilidad y diálogo, según el Ministerio, que descarta su retirada pese a las solicitudes de algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Entre los compromisos acordados se incluye una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, aplicable según la organización de cada servicio de salud, así como acceso a la jubilación parcial para todo el personal estatutario y la posibilidad de establecer jubilación anticipada para ciertos colectivos, previa evaluación de las condiciones de trabajo en el Sistema Nacional de Salud.

Las materias fuera del ámbito competencial del Ministerio se abordarán mediante acuerdos específicos sobre el modelo retributivo.

El impacto de las movilizaciones en Galicia

En Galicia, la huelga nacional celebrada del 9 al 12 de diciembre tuvo un impacto notable en la actividad asistencial, con un total de 59.021 procesos suspendidos, entre ellos 1.086 cirugías, 2.917 pruebas diagnósticas, 27.800 consultas hospitalarias y 27.218 consultas de atención primaria.

Pese a ello, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha logrado reprogramar 584 cirugías, el 54 % del total, y espera atender la práctica totalidad antes de que termine el año.

El seguimiento del paro fue más alto en la franja de mañana, alcanzando su pico del 22,5 % el viernes, y el Sergas adoptó medidas extraordinarias de planificación y organización para garantizar la atención urgente y prioritaria, incluyendo los procesos regulados por la ley de garantías de actividad quirúrgica y asistencial.