HM Modelo abrirá en 2026 en A Coruña una nueva Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria

El Hospital HM Modelo pondrá en marcha a principios de 2026 una nueva Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria en A Coruña, un proyecto estratégico que ampliará de forma notable la capacidad quirúrgica del centro al incorporar cuatro nuevos quirófanos a los once ya existentes.

La iniciativa consolida la apuesta de HM Hospitales por Galicia, donde el grupo sanitario opera desde hace casi doce años.

La nueva unidad ocupará una planta completa del hospital, algo posible tras el traslado de la mayoría de las consultas externas al Policlínico HM Ronda de Nelle.

La directora médica de HM Hospitales en A Coruña, la doctora Paula Martínez Espada, ha destacado que "esta iniciativa nos hace especial ilusión, porque es una apuesta de futuro que vuelve a situar al Hospital HM Modelo como un referente sanitario en Galicia", subrayando además que el diseño se ha realizado junto al equipo médico para dar respuesta a sus necesidades y lograr "la mejor Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria posible".

El bloque quirúrgico contará con luz natural gracias a su ubicación alrededor del patio central acristalado del edificio más moderno del hospital.

Tendrá una superficie superior a los 855 metros cuadrados, en los que se distribuirán una sala de reanimación, tres quirófanos, una sala híbrida de quirófano y hemodinámica y nueve habitaciones completas con baño y telemetría, además de las áreas de apoyo necesarias.

La puesta en marcha de esta unidad permitirá reservar los quirófanos actuales para cirugías con ingreso, mejorando la organización y eficiencia del hospital.

Las nuevas instalaciones beneficiarán a numerosas especialidades, entre ellas dermatología, angiología vascular, cirugía general y digestiva, traumatología, cirugía plástica y reparadora, neurocirugía, oftalmología, urología y otorrinolaringología, entre otras, ampliando así la cartera de servicios disponibles para los pacientes.