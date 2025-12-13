La Xunta licita por 3,2 millones de euros el nuevo centro de datos del Hospital de Ferrol

La Xunta, a través del Servicio Gallego de Salud, ha publicado en el Portal de Contratos Públicos de Galicia la licitación, por 3.214.055,62 euros de la obra del nuevo centro de procesamiento de datos del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

El centro se construirá en la zona este del edificio del Hospital Arquitecto Marcide, en el sótano -2. Mientras tanto, el actual centro de procesamiento de datos permanecerá operativo hasta que se hayan migrado todas las conexiones al nuevo.

El proyecto prevé una interconexión entre ambos, de forma provisional, para poder realizar la migración, que en cualquier caso deberá ejecutarse con el hospital en funcionamiento y con todos sus servicios operativos de forma permanente.

De esta manera, el plazo de ejecución es de diez meses y su ejecución está prevista a lo largo de los años 2026 y 2027. Las empresas interesadas en este contrato disponen hasta el 7 de enero de 2026 para presentar sus ofertas.