Sanidade licita por 1,7 millones de euros los autotest para el cribado de cáncer de colon en Galicia

La Xunta ha publicado, a través del Portal de Contratos Públicos de Galicia, la licitación, por 1.778.700 euros, de la suministración sucesiva del material para realizar los test de análisis de sangre oculto en heces para el programa de cribado de cáncer colorrectal.

Tal y como informa Europa Press, en este contrato se incluye el material y equipamiento necesario para remitir los kits a los domicilios de la población diana, que son personas de 50 a 69 años.

En concreto, 1.050.000 unidades de tubos colectores con sus correspondientes instrucciones de uso, que se prevén utilizar hasta 2029; también autoanalizadores en los distintos centros analizadores de las muestras, por lo menos uno por área sanitaria.

Asimismo, se adquieren todos los reactivos, controles, calibradores, cubetas y cualquier otro material necesario para la realización de los test.

En este sentido, la Xunta ha recordado que hasta 2024 el cribado de cáncer de colon de la Xunta ha permitido identificar 2.933 cánceres, el 65,81% de ellos en estadios iniciales. Las empresas interesadas en este contrato disponen hasta el 31 de diciembre para presentar sus ofertas.