El PSdeG denuncia "graves" deficiencias en el hospital de A Coruña

El PSdeG ha denunciado este jueves "graves" deficiencias en el CHUAC, un hospital cuya situación "chegou ao límite", según los socialistas, y que vive "desorganización e falta absoluta de planificación" mientras se llevan a cabo las obras de renovación. Ante esto, el partido exige a la Xunta de Galicia que asuma responsabilidades y dé garantías de seguridad e intimidad para los pacientes.

