Carral (A Coruña) confirma un caso de meningitis en el CEIP Vicente Otero

El Concello de Carral (A Coruña) confirma la detección de un caso de meningitis en el CEIP Plurilingüe Vicente Otero Valcárcel. Desde el gobierno local envían un mensaje de tranquilidad a la población tras mantener una reunión con la jefa del servicio de atención primaria de Cambre-Carral, Susana Santa.

En este sentido, indican que según se les trasladó, "la situación está controlada, y desde la primera hora de ayer están activos los protocolos pertinentes". Entre las medidas adoptadas, se avisó a las personas consideradas contactos estrechos y prolongados.

Estas personas recibieron una carta de salud pública y tendrán que acudir al centro de salud, donde se les recetará la medicación correspondiente. En el resto de los casos, insisten en que no será preciso ir al centro de salud. Las farmacias del municipio están informadas de la situación y disponen de la medicación indicada para tratarlo.

El Servizo Galego de Saúde informa a este respecto de que el tratamiento habitual de las personas en contacto con casos de meningitis se realiza con Rifampicina y que no constan problemas de suministro en el aplicativo de la Agencia Española del Medicamento (Aemps). En el caso de que no se pudiese encontrar en las farmacias por cualquier motivo, "existen otras alternativas eficaces".

El menor ya salió de la UCI

La AMPA Ana Lastra López del centro, confirmó a Quincemil que el niño afectado "se encuentra bien y que ya salió de la UCI". Además, confirman que los posibles contactos están localizados e informados: "Estamos tomando un antibiótico como medida preventiva".

El Sergas, por su parte, señala que los servicios de Medicina Preventiva del Hospital da Coruña notificaron el pasado domingo un caso de enfermedad meningocócica en un niño de 6 años ingresado en el Hospital Teresa Herrera, tras lo que se activó el protocolo pertinente.

Desde el Gobierno municipal expresan su apoyo a la familia y al pequeño, a quien desean una pronta recuperación.