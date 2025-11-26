La Xunta cifra el seguimiento de la huelga en Atención Primaria en un 4,26% en el turno de tarde

La huelga sanitaria convocada este miércoles en la Atención Primaria de Galicia por dos organizaciones sindicales registró un seguimiento del 4,26 % en el turno de tarde, según los datos facilitados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Por la mañana, el porcentaje ascendió al 6,89 % en el conjunto de la comunidad.

En el área sanitaria de A Coruña y Cee, la Asamblea de Médicos de Familia cuestionó las cifras ofrecidas por la Consellería, que situó el seguimiento en 7,8 % durante la mañana. Los profesionales denuncian que el cálculo incluye como "no huelguistas" tanto a personal con ausencias justificadas —bajas, permisos o vacaciones— como a los servicios mínimos, que por ley no pueden secundar el paro.

Las organizaciones convocantes sostienen que este método de cómputo "distorsiona" el alcance real de la protesta. Según sus estimaciones, si se descuenta del total al personal ausente y a los profesionales asignados a servicios mínimos, el seguimiento real en Atención Primaria ascendería al 18 %, más del doble de la cifra comunicada por la Xunta.

Por otro lado, el Servizo Galego de Saúde indica que el seguimiento de la huelga en el turno de tarde fue en el área sanitaria de A Coruña y Cee del 4,2 %; en el área de Santiago de Compostela y Barbanza, el 6,9 %; en el caso de la de Ferrol, 2,6 %; en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, 0 %; en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, el 0,88 %; en la de Pontevedra y O Salnés, el 3,4 %; y en el área sanitaria de Vigo, el 7 %.

Desde la Consellería de Sanidade recuerdan además que el lunes alcanzaron un acuerdo con las organizaciones de la Mesa Sectorial —CSIF, CCOO, UGT y SIMEGA— para aplicar mejoras económicas, organizativas y laborales en el Sergas. El departamento asegura que la sanidad pública gallega está respondiendo adecuadamente a la demanda asistencial y que la Xunta continúa trabajando para mejorar tanto la atención a la ciudadanía como las condiciones laborales del personal, tanto en primaria como en hospitalaria.