Galicia recibe los componentes finales del Centro de Protonterapia que tratará a 250 pacientes al año

Imagen de la llegada de los componentes. Xunta de Galicia.

Los últimos componentes del acelerador de protones destinado al Centro de Protonterapia de Galicia llegaron esta mañana al puerto de Vigo, completando así el equipamiento financiado por la Fundación Amancio Ortega y llamado a ofrecer en la sanidad pública uno de los tratamientos oncológicos más precisos del mundo.

Según confirmó la Xunta, se trata de material fabricado en Lovaina (Bélgica) en el marco del acuerdo entre la Fundación, el Ministerio de Sanidad y las comunidades participantes en el despliegue de la protonterapia en España.

Este sábado, todos los elementos quedarán instalados en el centro situado junto al Hospital Clínico de Santiago, donde ya fue introducido esta semana en el búnker el componente previo necesario para equilibrar el gantry giratorio, pieza esencial en la calibración del sistema.

La administración autonómica recuerda que la puesta en marcha del acelerador es un proceso de gran complejidad técnica, sujeto a estrictos protocolos y garantías de seguridad.

Una vez operativo, el Centro de Protonterapia de Galicia será el proyecto más avanzado de los nueve previstos en el Sistema Nacional de Salud, y permitirá atender a 250 pacientes cada año.

El Gobierno gallego prevé que los primeros tratamientos puedan iniciarse a finales del próximo año, tanto para pacientes de Galicia como de Castilla y León, Asturias y el norte de Portugal, convirtiendo el centro en un nodo sanitario de referencia en todo el noroeste peninsular.

La Xunta invierte casi 20 millones de euros en las obras del edificio que albergará esta infraestructura, mientras que el equipamiento aportado por la Fundación Amancio Ortega eleva la inversión global hasta los 45,5 millones de euros.

El proyecto cuenta además con cofinanciación europea a través del Programa Galicia Feder 2021-2027, que impulsa iniciativas estratégicas en innovación y salud.