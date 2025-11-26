Galicia avanza en la instalación del primer componente del Proteus ONE, el equipo más avanzado para tratar el cáncer

El Centro de Protonterapia de Galicia dio ayer un paso decisivo con la instalación en el búnker clínico del primer componente esencial del Proteus ONE, el equipo tecnológicamente más avanzado y preciso disponible en el tratamiento oncológico.

La Fundación Amancio Ortega financia íntegramente este equipamiento, mientras que la Xunta invierte casi 20 millones de euros en la construcción del edificio, alcanzando un presupuesto global de 45,5 millones.

La pieza introducida ayer es fundamental para equilibrar el gantry giratorio del acelerador de protones, un elemento clave para garantizar la calibración del sistema y asegurar un movimiento suave y extremadamente preciso durante las sesiones de protonterapia.

Este nivel de exactitud resulta imprescindible para un tratamiento que permite dirigir la radiación con una precisión milimétrica, minimizando daños en tejidos sanos.

Los responsables del proyecto explican que la puesta en marcha del acelerador es un proceso altamente complejo, sometido a estrictos protocolos técnicos y de seguridad.

En los próximos días llegarán por vía marítima el resto de piezas necesarias para completar la instalación del Proteus ONE, avanzando así en el calendario marcado.

El Centro de Protonterapia de Galicia es el más adelantado de los nueve proyectos previstos en el Sistema Nacional de Salud, y la previsión de la Xunta es poder tratar a los primeros pacientes a finales del próximo año, incluyendo no solo a gallegos, sino también a ciudadanos de Castilla y León, Asturias y el norte de Portugal, que serán derivados según los acuerdos establecidos.

La infraestructura cuenta con financiación europea a través del programa Galicia Feder 2021-2027, que respalda una iniciativa destinada a convertir a Galicia en un referente en radioterapia avanzada dentro del sistema público.