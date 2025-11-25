La huelga de Atención Primaria en Galicia sigue pese al acuerdo de Sanidade con tres sindicatos

Profesionales de Atención Primaria en Galicia estarán de huelga los días 26, 27 y 28 de noviembre, ya que la CIG mantiene la convocatoria de huelga al no haber llegado a un acuerdo con la Consellería de Sanidade ayer lunes. Los otros sindicatos con representación en la Mesa Sectorial (CSIF, CCOO y UGT) sí llegaron a un acuerdo, por lo que han decidido desconvocar el paro.

La CIG explica que la última propuesta trasladada por la Consellería "no cumple los objetivos que llevaron a la convocatoria de esta medida". El sindicato, en concreto, considera "insuficiente" la propuesta de retirar la categoría de Facultativo Especialista en Atención Primaria (FEAP) a finales de 2029 cuando la ley de medidas de 2022 contemplaba que la duración de esta categoría (que busca convertir las vacantes de médico de familia y que obliga a dos guardias remuneradas al mes) sería de cinco años.

A este respecto, la CIG apunta que no se especifica qué ocurriría si no funciona la voluntariedad. Respecto a las condiciones retributivas de los PAC, el sindicato señala que el departamento autonómico retira una propuesta hecha en días previos de mejorar la retribución de la jornada complementaria incentivada de las 160 a las 140 horas. "Esta oferta desaparece del acta de acuerdo", destacan.

La CIG insiste además en que no pueden aceptar que, en el contexto actual, no se hable de un "verdadero" Plan de Ordenación dos Recursos Humanos que permita crear "una mínima expectativa en el desempeño profesional en Primaria".

Tras caerse de la convocatoria CSIF, CCOO y UGT, es turno ahora de los sindicatos médicos O'Mega y Simega de pronunciarse. Ambos mantendrán este martes reuniones con la Consellería para abordar una posible desconvocatoria de huelga.