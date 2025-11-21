El sindicato gallego Simega exige nuevas medidas para suspender la huelga de Atención Primaria

A menos de una semana de la huelga convocada en la Atención Primaria gallega para reclamar mejoras laborales y en la asistencia sanitaria, el sindicato médico Simega ha anunciado nuevas exigencias. Tras la retirada de la propuesta de Sanidade, que dio lugar a nuevas reuniones entre la consellería, el Sergas y los sindicatos, Simega exige que se paralicen las plazas de los Facultativos Especialistas de Atención Primaria, guardias voluntarias y especialistas vía MIR como condiciones para suspender la convocatoria que tienen programada para el día 26 de noviembre.

Concretamente, este sindicato reclama como medidas "irrenunciables" una oferta de voluntariedad incentivada para la realización de guardias, incluyendo la cobertura de los sábados en jornada de mañana, con las mismas condiciones económicas que hasta ahora, y que se paralicen las plazas de los Facultativos Especialistas de Atención Primaria, para unificar todos los médicos de AP en una única categoría como Médico de Familia de AP.

Asimismo, Simega pone plazos. Pide un compromiso firme antes de junio del 2026 para limitar las agendas de médico de familia a 30 actos y la regulación del exceso de demanda a través de programas especiales voluntarios. A esto se añade que el acceso a especialización se realice de manera exclusiva a través del MIR y que se puedan contratar médicos sin especialidad como técnicos sanitarios para tareas de apoyo.

Por otra parte, el sindicato también reclama la autodeclaración responsable para OPE, y la transformación de los PACs en auténticos puntos de atención de urgencias extrahospitalarias, con la cobertura adecuada, una vez conocida la voluntariedad, y con el cumplimiento de los descansos reglamentarios sin excepción.

A nivel general, la huelga en los centros gallegos está convocada también por otras organizaciones para los días 26, 27 y 28 de noviembre. Desde la consellería, el titular de Sanidade ha reiterado el mensaje de la Xunta de su voluntad negociadora, ejemplificada en la retirada de un documento de propuestas no aceptadas por los médicos. Gómez Caamaño reiteró este jueves que el foco de Sanidade está en "garantir a asistencia sanitaria".