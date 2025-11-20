Sanidade reitera su voluntad negociadora para alcanzar un acuerdo para la Atención Primaria gallega

Los profesionales de la Atención Primaria mantienen sus reclamaciones ante la consellería de Sanidade, pidiendo una mejora de sus condiciones laborales para garantizar una buena atención sanitaria. Después de una jornada de protestas ante la sede de la consellería, el titular de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reiterado —como hizo el presidente Alfonso Rueda el pasado lunes— su voluntad "negociadora" para alcanzar un acuerdo.

En declaraciones a medios este mismo jueves, Gómez Caamaño afirmó que "Sanidade mostrou gran vontade retirando o documento. A partir de aí, de cero, empezamos a negociar as condicións laborales dos traballadores". Aunque admite que hay puntos por mejorar, recalcó que la consellería pone el foco en "garantir a asistencia sanitaria nun entorno complexo".

Para ello se refirió a la huelga de cuatro días convocada a nivel nacional los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre contra el borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad, sin recordar la convocada para la próxima semana los días 26, 27 y 28 de noviembre que reclama a la consellería soluciones a los problemas del sistema.

A todo ello se suma un aumento significativo en los casos de gripe, que el conselleiro nombra ya como "epidemia" y que dificultan la asistencia sanitaria.

"Queremos chegar acordos, pero a nosa maior preocupación é garantir a asistencia sanitaria", subrayó, invitando a los sindicatos a mostrar también voluntad de diálogo para llegar a un acuerdo "pensando sempre nos pacientes, que é o importante, e ao mesmo tempo coidando as condicións laborais".

De manera paralela, aseguró que las conversaciones también están abordando con una perspectiva global sobre el modelo y los problemas en Atención Primaria con los médicos y los órganos colegiales para "ter unha visión en conxunto das súas necesidades e inquedanzas".