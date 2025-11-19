Galicia recibirá esta semana el acelerador de protones para el Centro de Protonterapia de Santiago

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en una rueda de prensa posterior al Consello da Xunta. David Cabezón - Xunta de Galicia

El Centro de Protonterapia de Galicia recibirá este fin de semana el acelerador de protones, para lo cual ya se están formando una veintena de profesionales, que permitirá que la Sanidad gallega sea la primera en España en contar con un centro de este tipo situado en Santiago de Compostela.

Así lo ha anunciado este miércoles el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la sesión de control en el Pleno del Parlamento de Galicia en respuesta a las preguntas de los grupos parlamentarios, donde destacó que la aprobación de los Presupuestos del 2026 permite "resolver los problemas de las personas". Según Rueda, estos apoyan a las familias, "a la gente con menos recursos económicos", a la juventud "empezando por el acceso a la vivienda", a los mayores, dependientes y ayuntamientos.

Segundo destacó el presidente, "la sanidad pública, con todo lo que hay que seguir mejorando, es excelente", y señaló que los nuevos presupuestos también van a permitir continuar subiendo la inversión en sanidad hasta los 5.671 millones de euros.

En lo que respecta a la atención primaria, Rueda subrayó que la Xunta está poniendo en práctica medidas para seguir mejorándola y destacó que la sanidad pública gallega fue la primera en ofrecer plazas fijas con concurso de méritos, en tener un sistema para plazas de difícil cobertura y en ofrecer contratos estables de tres años al personal MIR al finalizar su formación.

Además, el presidente destacó la incorporación de nuevos servicios como los nutricionistas, el refuerzo de la atención a la salud mental en atención primaria con la incorporación de 21 nuevos psicólogos clínicos en 2026 o la adquisición de equipos de última tecnología para los centros.