Concentración ante Sanidade en plena negociación para parar la huelga de Atención Primaria en Galicia

Profesionales de Atención Primaria se han concentrado este miércoles ante la Consellería de Sanidade en plena negociación para desconvocar la huelga prevista para los días 26, 27 y 28 de noviembre. Los participantes han vuelto a exigir la retirada de la categoría FEAP y una solución "negociada" y "planificada" a los problemas del sistema.

La concentración ha estado liderada por los sindicatos que integran la Mesa Sectorial (CIG, CCOO, UGT Y CSIF), que este viernes vuelven a reunirse con representantes del departamento sanitario. Los representantes sindicales insistirán en la "agresión" que se está llevando a cabo contra la Atención Primaria, "que afecta a las condiciones de trabajo de todas las categorías y que afecta a la capacidad de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía".

El responsable de CIG-Saúde, Manuel Moreira, ha recordado que llevan dos años "intentando negociar" con la Consellería. "Si convocamos esta huelga es porque durante estos dos años no ha habido la negociación necesaria para mejorar estas condiciones de trabajo". Moreira ha calificado el documento presentado en la Mesa Sectorial de octubre (retirado ahora por Sanidade) como una "agresión frontal" contra el modelo, pero avanza que "no llega" con la retirada de la propuesta.

"Tienen que dar pasos más allá. Necesitamos conseguir que se retire la categoría de FEAP, no nos llega con que se congele. Y tenemos que conseguir unos acuerdos que garanticen que los problemas que estamos poniendo encima de la mesa tengan una solución negociada, acordada, planificada y con fechas de ejecución", ha defendido el representante sindical..

Moreira ha insistido respecto a la planificación en que no llega con calendarios de negociación que "se quedan en papel mojado". "No vamos a desconvocar una huelga por un calendario de negociación", han aseverado, según recoge Europa Press.

Los sindicatos piden comprensión a la ciudadanía ante la convocatoria de huelga por un modelo asistencial que supone "volver al pasado", con las consecuencias que eso "conlleva" para la ciudadanía. La atención urgente estará "garantizada", según los sindicatos, que advierten que no aceptarán "ningún chantaje" por parte de ningún responsable de la administración.

Moreira, además, se ha dirigido directamente al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, al que le ha pedido "generosidad" (en referencia a sus declaraciones de este martes pidiéndoles generosidad a los médicos) e instándole a que asuma que es "parte activa" del problema. "Si no lo hace, estará cronificándolo", ha afirmado el representante de la CIG-Saúde.

"Le pedimos que sea consciente de la situación en la que se está. Porque hay declaraciones que nos parece que no lo es. El conselleiro no es un observador ajeno al problema, no está viendo cómo discutimos entre dos. Es parte activa del problema. O asume que lo es y pone soluciones para los trabajadores, soluciones que permitan un mejor servicio a la ciudadanía o lo que estará haciendo es cronificar el problema", ha defendido Moreira.

Gómez Caamaño insiste en la "responsabilidad"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, apeló de nuevo esta mañana a la "responsabilidad" para evitar la huelga durante una intervención en el Parlamento de Galicia. El representante de la Xunta aseguró que el Gobierno está dispuesto a llegar a una solución "de forma dialogada, negociada y acordada con todos los actores involucrados".

"Si todos actuamos con responsabilidad y evitamos la huelga, podremos acordar soluciones alineadas con las demandas laborales de los profesionales y encaminadas a garantizar una mejor asistencia a todos los gallegos", señaló Gómez Caamaño, que atacó al Gobierno central acusándolo de "desatender" las peticiones de los Ejecutivos autonómicos para encontrar soluciones.

La Xunta, según el conselleiro de Sanidade, ha tomado medidas para intentar paliar la falta de médicos en Galicia: la oferta de plazas fijas por concurso de méritos, los contratos de tres años para los MIR que finalicen su etapa formativa o la demanda activa de la creación de la especialidad de Medicina de Urxencias e Emerxencias, entre otras.

Personal estatutario fijo del Sergas

El Diario Oficial de Galicia ha publicado este miércoles las resoluciones de la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas por las que se procede al nombramiento como personal estatutario fijo del Sergas y la adjudicación de destino definitivo a los aspirantes seleccionados en el proceso selectivo de estabilización, convocado por la resolución del 26 de diciembre de 2022.

También en el proceso selectivo dirigido a impulsar la cobertura de los puestos de difícil cobertura, convocado por la resolución del 11 de mayo de 2023.

Se trata del tercer proceso de adjudicación de destino definitivo en diversas especialidades de la categoría de facultativo especialista de área, tras resultar plazas vacantes después de las resoluciones de nombramientos del 15 de abril y del 20 de junio de 2025 en el proceso selectivo de estabilización por el sistema de concurso de méritos.

También de las resoluciones de nombramiento del 17 de abril de 2014 y de agosto de 2025 en el proceso selectivo para la cobertura de puestos de difícil cobertura. En el proceso selectivo de estabilización, se nombran y adjudican, por concurso de méritos el destino definitivo de seis facultativos especialistas del área en distintas especialidades. En las de difícil cobertura, se sitúan en nueve.