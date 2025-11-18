Gómez Caamaño pide "generosidad" para evitar la huelga en Atención Primaria en plena ola de gripe

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha apelado a la "generosidad" de sindicatos y consellería en las negociaciones con tal de evitar una huelga en Atención Primaria que, en plena ola de gripe, supondría una "tormenta perfecta".

Así se ha expresado el responsable autonómico de Sanidad este martes tras intervenir en las jornadas sobre Persoal de Servizos Xerais (PSX) y su papel fundamental en los centros de salud. En declaraciones a los medios, el conselleiro ha expresado el "máximo respeto" a las concentraciones que arrancan este martes en el marco de las reivindicaciones de los sindicatos para Atención Primaria y que culminarán, de seguir todo en la misma línea, la semana que viene con la huelga.

Respecto a la negociación, ha recordado que la consellería ya puso encima de la mesa la retirada del documento que generó "toda esta controversia". Ahora, ha comentado, abordan diferentes medidas todavía por cerrar y calendarizar "con el objetivo final de conseguir la desconvocatoria de la huelga" y que se abordarán en la próxima reunión prevista para este viernes.

Asimismo, el conselleiro se ha mostrado "optimista". "Creo que hay que negociar, hablar, hay que buscar puntos de encuentro porque, vamos a ver, va a ser imposible que ambas partes consigan lo que quieren, para eso está la negociación. Hay que ser generoso y ceder en unos puntos, y en otros aportar", ha señalado.

El conselleiro ha insistido en que su intención es intentar desconvocar la huelga, "más que nada porque va a repercutir en la asistencia de los pacientes", en un contexto además de "presión" por las infecciones respiratorias propias de esta época. "Una tormenta perfecta", ha apuntado.

"No negociamos nunca con líneas rojas. Somos una consellería a la que le gusta hablar, a la que le gusta llegar a acuerdos", ha concluido.

Demandas de enfermería

El sindicato ha denunciado lo que califica como "grave situación" en los centros sanitarios de A Coruña durante la actual campaña de vacunación de la gripe. "Porque el Sergas no está cubriendo de forma adecuada las ausencias programadas o sobrevenidas de enfermeras", sostiene junto a que "la deficiencia en la cobertura de las ausencias programadas y sobrevenidas de las enfermeras está generando que en las consultas haya una sobrecarga de trabajo que repercute directamente en la calidad de la asistencia sanitaria y en la salud laboral de estas profesionales".

Por otra parte, el conselleiro ha afirmado "desconocer" la situación "concreta" denunciada por el sindicato de enfermería SATSE que ha informado de que no se cubren las bajas ni ausencias en los centros sanitarios de A Coruña en plena campaña de vacunación. Con todo, ha destacado que lo que es la cobertura de la vacunación dentro de los centros de salud "se hace con normalidad".

Huelga de personal de limpieza de Hospital de Cee

En otros asuntos, la Consellería de Sanidade ha publicado este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) los servicios mínimos con motivo de la huelga convocada en el personal de limpieza del Hospital de Cee, dependiente del área sanitaria de A Coruña. La misma tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de este mes en todos los turnos.

En relación con esta convocatoria, la Consellería incide en que la prestación de la asistencia sanitaria "no puede verse gravemente afectada por el legítimo ejercicio del derecho de huelga". Al hilo de ello, especifica los servicios mínimos ante la huelga comunicada por la CIG en los turnos de mañana, tarde y noche entre el personal de la empresa Lacera S.A., adjudicataria del servicio.

De esta forma, en el área de Urgencias, Reanimación Cardíaca, Oncología Radioterápica, Hematología, Hospital de Día y Diálisis, precisa que el personal necesario será del 100%, con prestación de limpiezas habituales. En Radiología Intervencionista, Esterilización y Hospitalización será del 70% y en el resto de las áreas del 50 por ciento, de acuerdo con la orden publicada en el Diario Oficial de Galicia.