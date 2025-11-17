PSdeG exige la dimisión del responsable del área sanitaria de Santiago por el "colapso" en urgencias

El diputado socialista en el Parlamento de Galicia, Aitor Bouza, ha exigido la dimisión "inmediata" del máximo responsable de la Xerencia sanitaria de Santiago tras el "nuevo episodio de colapso" registrado este fin de semana en las urgencias del Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS).

Tal y como ha afirmado en una rueda de prensa, este fin de semana se produjo una situación de "absoluto colapso" de las urgencias del CHUS y un "drama" de la sanidad pública gallega.

Bouza ha advertido que "mirar hacia otro lado hasta estas situaciones no es más que dejar tirados a los vecinos de Santiago", y ha reclamado la responsabilidad del máximo responsable de la Xerencia sanitaria de Santiago de Compostela.

Asimismo, ha avanzado que el PSdeG reclamará "las responsabilidades políticas" correspondientes y pidió la "dimisión inmediata" del responsable de la Xerencia sanitaria de Santiago en el caso de que "no dé explicaciones ni actúe".

En este contexto, Bouza ha recordado también las "demoras graves" en el servicio de ambulancias, con ciudadanos que "tienen que esperar más de 16 horas" para que acudan las ambulancias a recogerlos. Una situación que el PSdeG llevó al Parlamento, donde el Sergas indicó que se trataban de "incidencias estivales".

El socialista ha asegurado que "hoy podemos volver a ver como no eran ni casos aislados ni puntuales". "Es una cuestión estructural, una falta de planificación de la Xunta", ha remarcado.

Con todo, ha concluido exigiendo de manera "inmediata" que se haga un plan para poder corregir estas "deficiencias en el sistema sanitaria de Compostela y en su área".