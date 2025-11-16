Galicia pone en marcha el Plan sanitario de invierno ante el inicio de la onda epidémica de la gripe

- Una pareja de ancianos a su llegada a un Centro de Salud para recibir la vacuna contra la gripe Rosa Veiga - Europa Press

La Xunta acaba de activar el Plan sanitario de invierno 2025/2026 dado el inicio precoz de la onda epidémica de gripe esta temporada. La medida pretende prevenir, planificar y gestionar los recursos necesarios para responder a los picos de demanda por infecciones respiratorias agudas y garantizar la asistencia sanitaria en los diferentes dispositivos de las siete áreas del Servicio Gallego de Salud, tomando como base la información epidemiológica que proporciona la Dirección General de Salud Pública y que permite la anticipación.

Una de las primeras medidas previstas en el plan, en el nivel de riesgo bajo por infecciones respiratorias agudas, en el que se encuentra Galicia en este momento, es la recomendación del uso de la mascarilla en determinadas situaciones, aunque no se tengan síntomas.

En concreto, tanto para pacientes y acompañantes como para profesionales de los centros de salud es recomendable utilizar mascarilla. También en los puntos de atención continuada y en los servicios de urgencias hospitalarias.

En cuanto al resto de estancias de los hospitales, la Consellería de Sanidad indica la recomendación del uso de la mascarilla en los servicios que atiendan a pacientes vulnerables, como son las unidades de cuidados intensivos y pacientes críticos, unidades de reanimación, de pacientes trasplantados, oncológicos y hematológicos, unidades de diálisis y hospitales de día.

Independientemente de la existencia de síntomas respiratorios, la recomendación se extiende a los profesionales cuando atiendan a pacientes y a las propias personas ingresadas cuando salgan de la habitación.

Incremento de recursos

En el apartado asistencial, se recogen medidas en función del nivel de riesgo que van desde la promoción de la atención domiciliaria proactiva, la citación en centros de salud con intervalos entre pacientes que minimicen las aglomeraciones, o la valoración de establecer un circuito de triaje diferenciado para atender a personas con sospecha de padecer una infección respiratoria.

Se establece la importancia de mantener en los hospitales la actividad quirúrgica, que solo se verá afectada en las situaciones de mayor riesgo y siempre de forma temporal.

Para disponer de las camas necesarias para pacientes que requieran ingreso por infecciones respiratorias agudas, se tendrán en cuenta actuaciones en plantas de hospitalización, especialmente de medicina interna, neumología, infecciosos y geriatría, entre otros servicios.

En cuanto a la prevención, está siendo innovadora la ampliación a las personas de 70 a 79 años de la inmunización con la vacuna antigripal de alta carga, una vez demostrado en Galicia que reduce el número de ingresos en este grupo de edad.

La Consellería de Sanidad ha incrementado también las medidas preventivas con la extensión hasta los 11 años de la vacunación infantil frente a la gripe. Para aumentar las tasas de cobertura y facilitar la conciliación familiar, se ha puesto en marcha de forma piloto la vacunación en 55 centros educativos.

El Plan sanitario de invierno mantiene la red de 70 farmacias centinela que colaboran con la Dirección General de Salud Pública en la recopilación de información sobre la venta de antigripales y test de gripe y covid. De esta forma, el sistema sanitario gallego se adelanta a los aumentos de contagios.

Predominancia de la Gripe A

El último informe de actividad de las infecciones respiratorias agudas correspondiente a la semana del 3 al 9 de noviembre confirma el inicio precoz de la onda epidémica de gripe, que se sitúa en intensidad baja y con tendencia creciente.

Se observa una predominancia del porcentaje de positividad para el virus de la gripe tipo A, que suele afectar con mayor frecuencia a la población de mayor edad y, por lo tanto, causar un mayor número de hospitalizaciones.

Según los datos de ingresos hospitalarios, en la última semana ingresaron 182 personas con gripe confirmada, es decir, un 23 % más que la semana anterior. El grupo de mayores de 80 años fue el que presentó la tasa más elevada y, por áreas sanitarias, la tasa de ingresos aumentó en todas ellas excepto en la de Ferrol.

Desde la Consellería de Sanidad recuerdan la importancia de vacunarse y se están enviando mensajes SMS con la cita para hacerlo. En caso de no haber acudido, la población diana puede solicitar cita de enfermería para su centro de salud a través de la App Sergas Móbil.