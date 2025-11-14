Galicia ampliará en 2026 el seguimiento a domicilio a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha avanzado este viernes la extensión a toda Galicia en 2026 del proyecto piloto de seguimiento domiciliario de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que se realiza de momento en el área sanitaria de Ferrol a través de la plataforma electrónica Telea.

El responsable autonómico, acompañado del gerente del área sanitaria de Santiago, Ángel Facio, ha intervenido en el acto de inauguración de las 11ª Xornadas monográficas de actuación en enfermidade inflamatoria intestinal (EIGA 2025), que organiza el servicio del aparato digestivo del área.

En su intervención ha reivindicado el papel "esencial" que realiza la Asociación Galega de Investigación en Enfermidade Inflamatoria Intestinal, "consolidándose como un auténtico referente en la investigación, formación y colaboración multidisciplinar".

El conselleiro ha explicado que esta patología, crónica y compleja, requiere de un abordaje "integral y continuado" que combine el rigor científico con la sensibilidad humana.

Siguiendo esta línea, ha señalado que el Sergas impulsa programas que fomenten la coordinación y continuidad asistencial, poniendo como ejemplo el Proceso Asistencial Integrado para la enfermedad inflamatoria intestinal, que permite seguir a cada paciente de una forma "mucho más personalizada y multidisciplinar".

Referente nacional

Por otra parte, Gómez Caamaño ha subrayado que Galicia es "referente" en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, con un total de cuatro unidades con la máxima acreditación del Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa, siendo la primera de ellas la de Ferrol, que obtuvo este reconocimiento en 2018.

Asimismo, el conselleiro ha agradecido en su intervención el trabajo realizado por el doctor Manuel Barreiro en la unidad del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, llevado a cabo en colaboración con el CIMUS, y enfocado a analizar la respuesta a los distintos fármacos que presenta cada persona. Esta iniciativa atiende a más de 3.500 pacientes al año.

Por último, el conselleiro ha destacado que su departamento seguirá impulsando protocolos que reduzcan los tiempos de espera y favorezcan el diagnóstico precoz, al tiempo que reforzará la labor de sensibilización y visibilidad de la enfermedad para reducir su estigma.