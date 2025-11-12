Galicia tendrá un déficit de casi 250 médicos de familia para 2029

Para el año 2029, Galicia tendrá un déficit de unos 244 médicos de familia. Con esta previsión, la Xunta de Galicia ha anunciado este miércoles que ya está negociando las medidas de atención primaria para garantizar la asistencia médica.

En un encuentro con medios de comunicación, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunció estas medidas remarcando que el deber de la Xunta es adoptar acciones que blinden y fortalezcan la atención primaria para garantizar la cobertura y la asistencia sanitaria ante la falta de médicos.

Acompañado de la secretaria xeral técnica de la consellería, Natalia Lobato, el gerente del Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada y de la directora de Recursos Humanos, Mar Pousa, el titular de Sanidade explicó que deberán realizar una reordenación estructural del personal.

Para ello se seguirán los criterios y plazos establecidos por el Ministerio de Sanidad para antes del 31 de diciembre del 2027.

Por el momento, estos no están fijados. Por este motivo, Gómez Caamaño criticó la falta de medidas efectivas por parte del Gobierno y apuntó a que la Xunta ya está trabajando para mantener la asistencia en los centros de salud y los puntos de atención continuada con propuestas a negociar con los sindicatos. Estas se formulan en la Mesa Sectorial de Sanidade y están abiertas al diálogo con el personal sanitario.

Las medidas propuestas por Sanidade serán excepcionales y transitorias para servir de solución durante un periodo de tiempo predeterminado. "O obxectivo da Xunta é anticipar solucións á xubilacións e á falta de médicos, que é un problema para o que o Ministerio de Sanidade non acaba de aplicar medidas efectivas", subraya Sanidade en un comunicado.

Recordando medidas pasadas, Gómez Caamaño citó el ofrecimiento de fijeza a través de concurso de méritos, lo que se tradujo en una oferta de 178 puestos para médicos de familia y 60 pediatras. También se ofrecieron contratos de tres años a todo el personal MIR y se demandó la creación de la especialidad de Urxencias e Emerxencias ante Sanidad. Otras mejoras fueron en las condiciones de trabajo y retributivas.

Dentro de los Orzamentos 2026, la partida de asistencia sanitaria sube un 4,75% hasta los 1.747 millones de euros. La parte de personal de primaria es de 657 millones de euros, un 3,4% más. Además, se prevé la creación de 77 plazas en los Puntos de Atención Continuada, 21 psicólogos clínicos para la red de primaria y 62 plazas para consolidar equipos de atención domiciliaria.

Estos anuncios se producen en un contexto en el que el personal de Atención Primaria irá a huelga el próximo 26 de noviembre para pedir una mejoría de sus condiciones laborales y la "retirada inmediata" de las medidas presentadas por la Xunta en la mesa sectorial. Este martes, el titular de Sanidade afirmó que la consellería afronta la negociación con "mente abierta" aunque, ha matizado, "no tan abierta como para que se nos caiga el cerebro al suelo".