La Fundación María José Jove une arte y medicina en una jornada sobre humanismo clínico

La Fundación María José Jove, en colaboración con la comisión de docencia del CHUAC, acoge mañana, jueves 13 de noviembre, la III Jornada "Medicina y Humanismo: Arte y Emociones", un encuentro que busca integrar el arte en la atención médica y fomentar una visión más empática y sensible de la práctica clínica.

La cita, enmarcada en el programa AtlánticoCrea, reunirá a un centenar de estudiantes de sexto curso de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) que realizan sus prácticas en el Área Sanitaria de A Coruña e Cee.

A lo largo del día, los asistentes combinarán ponencias médico-humanistas con dinámicas artísticas en torno a obras del Centro de Arte FMJJ, donde se reflexionará sobre la conexión entre la creación artística y la relación médico-paciente.

El programa incluye una selección de cinco obras que servirán de punto de partida para el análisis y la reflexión: "Tórax" de Antoni Tàpies, "Bloated 4 (White)" de Ángela de la Cruz, "Tres Cols en Terra" de Miquel Barceló, "Helmets" de June Crespo y "Vida Primigenia #2" de Patricia Dauder.

La jornada se inaugurará a las 09:30 horas con la participación de Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove, y Luis Verde, gerente del Área Sanitaria Integrada de A Coruña e Cee.

A partir de las 10:00 horas, la responsable del área de Salud de la Fundación, Emma Justo, introducirá las ponencias, que abordarán temas tan variados como la música en la práctica clínica, la medicina como arte o la dimensión emocional del cuidado sanitario.

Entre los ponentes figuran profesionales como el doctor Juan Carlos Vázquez Barro, jefe de ORL del CHUAC; la fisioterapeuta Sara Reija Areas, máster en musicoterapia; la alergóloga María Rosario López Rico; el cirujano torácico Alejandro García Pérez; el psiquiatra Luis Ferrer Balsebre; el pediatra Antonio Rumbo y el ginecólogo José María Ríos.

Por la tarde, desde las 15:00 horas, los participantes realizarán acciones dinámicas en torno a las obras del Centro de Arte FMJJ, finalizando la jornada a las 17:00 horas con las conclusiones de los grupos de trabajo.