La Fundación María José Jove une arte y medicina en una jornada sobre humanismo clínico
Un centenar de estudiantes de Medicina de la USC participarán mañana en la III Jornada "Medicina y Humanismo: Arte y Emociones", organizada junto al CHUAC
La Fundación María José Jove, en colaboración con la comisión de docencia del CHUAC, acoge mañana, jueves 13 de noviembre, la III Jornada "Medicina y Humanismo: Arte y Emociones", un encuentro que busca integrar el arte en la atención médica y fomentar una visión más empática y sensible de la práctica clínica.
La cita, enmarcada en el programa AtlánticoCrea, reunirá a un centenar de estudiantes de sexto curso de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) que realizan sus prácticas en el Área Sanitaria de A Coruña e Cee.
A lo largo del día, los asistentes combinarán ponencias médico-humanistas con dinámicas artísticas en torno a obras del Centro de Arte FMJJ, donde se reflexionará sobre la conexión entre la creación artística y la relación médico-paciente.
El programa incluye una selección de cinco obras que servirán de punto de partida para el análisis y la reflexión: "Tórax" de Antoni Tàpies, "Bloated 4 (White)" de Ángela de la Cruz, "Tres Cols en Terra" de Miquel Barceló, "Helmets" de June Crespo y "Vida Primigenia #2" de Patricia Dauder.
La jornada se inaugurará a las 09:30 horas con la participación de Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove, y Luis Verde, gerente del Área Sanitaria Integrada de A Coruña e Cee.
A partir de las 10:00 horas, la responsable del área de Salud de la Fundación, Emma Justo, introducirá las ponencias, que abordarán temas tan variados como la música en la práctica clínica, la medicina como arte o la dimensión emocional del cuidado sanitario.
Entre los ponentes figuran profesionales como el doctor Juan Carlos Vázquez Barro, jefe de ORL del CHUAC; la fisioterapeuta Sara Reija Areas, máster en musicoterapia; la alergóloga María Rosario López Rico; el cirujano torácico Alejandro García Pérez; el psiquiatra Luis Ferrer Balsebre; el pediatra Antonio Rumbo y el ginecólogo José María Ríos.
Por la tarde, desde las 15:00 horas, los participantes realizarán acciones dinámicas en torno a las obras del Centro de Arte FMJJ, finalizando la jornada a las 17:00 horas con las conclusiones de los grupos de trabajo.