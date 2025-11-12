Audika en Galicia: la importancia de escucharnos en Navidad

Con la Navidad a las puertas, cuando las conversaciones y los encuentros cobran un significado especial, Audika refuerza su labor en Galicia para concienciar sobre la importancia de la salud auditiva, pues una pérdida de audición no tratada puede convertirse en una triste barrera silenciosa

En Galicia, donde la conversación ocupa un lugar central en la vida social y familiar, la salud auditiva se ha convertido en un aspecto clave para el bienestar, especialmente en una comunidad con una población envejecida y una fuerte tradición de vida en común. En este contexto, Audika, compañía especializada en soluciones auditivas, ha reforzado en los últimos años su presencia en la región con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que experimentan pérdida de audición.

"Audika está presente en España desde hace más de 30 años. Hoy en día contamos con 160 centros auditivos, de los cuales 13 están en Galicia distribuidos en las principales provincias: A Coruña, Pontevedra, Lugo y Ourense", explica Elena De la Fuente, audioprotesista y directora regional norte de Audika España. La presencia de la compañía ha crecido especialmente en los últimos años, con la apertura de nuevos centros que refuerzan su cercanía con la población local. "Nuestra actividad en la región se ha intensificado especialmente en los últimos años, con la apertura de nuevos centros como Santiago en Compostela y A Estrada, de la provincia de Pontevedra".

"Hoy en día, las revisiones en Audika son gratis, rápidas y accesibles a todo el mundo" Elena De la Fuente, audioprotesista y directora regional norte de Audika España

La acogida, asegura, ha sido muy positiva, en parte por la necesidad creciente. "El envejecimiento en esta zona es cada vez más relevante y la pérdida auditiva es una patología muy frecuente a partir de los 55-60 años. Por eso, poder ofrecer soluciones que mejoran su calidad de vida es algo que muchas personas valoran enormemente".

Falta de conciencia y estigmas: los grandes retos

Una de las principales dificultades no es tecnológica ni médica, sino cultural. "Sorprende mucho la falta de concienciación, en muchos casos llevan años notando que no escuchan bien y no se revisan porque para ellos es ‘normal’", comenta De la Fuente. A ello se suma un desconocimiento generalizado: "Preocupa el desconocimiento que existe sobre la pérdida auditiva. Sigue habiendo muchos estigmas en cuanto al uso de audífonos".

Aunque muchas veces se asocia la pérdida auditiva exclusivamente al envejecimiento, la realidad es mucho más amplia. "Aunque la pérdida auditiva suele asociarse con la vejez, puede afectar a personas de cualquier edad", señala. Jóvenes y profesionales expuestos a altos niveles de ruido son algunos de los colectivos en riesgo: "Los jóvenes que usan auriculares a volumen elevado durante largos periodos están expuestos a daños auditivos progresivos. Además, hay muchos profesionales que trabajan en entornos ruidosos… La exposición prolongada al ruido sin medidas preventivas puede provocar pérdida auditiva irreversible".

Señales de alerta en la vida cotidiana

La pérdida auditiva se manifiesta de forma sutil, y eso hace que muchas personas tarden años en identificarla. "Una de las señales más comunes es pedir que repitan las cosas constantemente, sobre todo en ambientes ruidosos o en conversaciones grupales", explica. También destaca otras señales frecuentes: subir el volumen de la televisión, evitar reuniones sociales por inseguridad, o experimentar zumbidos persistentes. "Si alguien nota alguna de estas señales, lo más recomendable es acudir a un centro auditivo para realizar una evaluación completa".

Estas dificultades pueden tener consecuencias emocionales y prácticas. "Una situación muy frecuente en casa puede ser cuando alguien desde la cocina dice: ‘¿Puedes poner la mesa?’, pero la persona con pérdida auditiva no lo escucha o entiende otra cosa… Esto genera confusión, respuestas que no encajan y, en ocasiones, pequeñas discusiones que podrían evitarse", señala. Y en la calle, la falta de percepción sonora puede incluso suponer un riesgo para la seguridad.

Un hombre decora el árbol de Navidad. Shutterstock

Para quienes sospechan pérdida auditiva, el mensaje es claro: actuar marca la diferencia. "Lo primero es reconocer que muchas veces no somos conscientes… Por eso, el papel de los familiares y amigos es fundamental". Y añade: "Hoy en día, las revisiones en Audika son gratis, rápidas y accesibles a todo el mundo".

Cuando la Navidad se vuelve un desafío

La llegada de las fiestas, con su ambiente festivo y ruidoso, puede agravar la dificultad para comunicarse. "La Navidad se caracteriza por un notable aumento de las reuniones sociales… Sin embargo, para quienes tienen problemas auditivos, estos entornos pueden ser un verdadero reto por el fondo ruidoso", explica De la Fuente. Esto puede llevar a malentendidos, frustración o aislamiento: "Pueden asentir sin haber entendido lo que les dicen… lo que dificulta la comunicación y puede generar malestar".

El esfuerzo constante por comprender lo que se dice tiene un coste real: "Las personas con pérdida auditiva tienen que hacer un esfuerzo constante... y eso genera una fatiga cognitiva muy real", afirma. Ese cansancio puede afectar a la confianza, al ánimo y a la vida social.

"La audición nos permite disfrutar de cosas tan sencillas como una charla en la mesa o la emoción de los niños. Cuidarla es cuidar de nuestra vida social, emocional y familiar" Elena De la Fuente, audioprotesista y directora regional norte de Audika España

Tecnología al servicio de la calidad de vida

La buena noticia es que los audífonos han evolucionado enormemente. "En los últimos años, la tecnología auditiva ha evolucionado muchísimo… los audífonos de nueva generación incorporan inteligencia artificial, lo que les permite adaptarse automáticamente al entorno", destaca. Además, la conectividad actual permite enlazarlos con móviles, televisores o asistentes virtuales, facilitando la integración en la vida diaria.

Audika en A Coruña. Cedida

Inclusión y prevención: pequeños gestos que lo cambian todo

Durante las celebraciones, los familiares pueden contribuir activamente a la inclusión. "Hablar de frente, vocalizar con claridad y evitar hablar desde otra habitación" son algunas recomendaciones sencillas. También propone reducir el ruido de fondo y mantener la paciencia: "La inclusión empieza por la actitud: hacerles sentir que su presencia y participación son valiosas".

En eventos ruidosos, De la Fuente recuerda la importancia de la protección auditiva y los descansos: "Usar tapones especiales… mantener distancia de las fuentes de sonido… y salir unos minutos a un lugar tranquilo ayuda a que el oído se recupere".

Un mensaje para estas fiestas

"El verdadero regalo estas fiestas es poder compartir momentos, conversaciones y risas con quienes más queremos… La audición nos permite disfrutar de cosas tan sencillas como una charla en la mesa o la emoción de los niños. Cuidarla es cuidar de nuestra vida social, emocional y familiar". Estas fiestas, que nadie se quede fuera de la conversación. Haz tu revisión auditiva gratuita y vive cada momento. Reserva tu cita aquí.