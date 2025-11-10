Galicia remitirá los datos de cribados de cáncer al Ministerio y creará un comité asesor

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha asegurado que la Xunta remitirá los datos sobre los cribados de mama al Ministerio de Sanidad y ha anunciado la puesta en marcha de un comité asesor de cribados de cáncer en el que participarán representantes de pacientes.

El objetivo será compartir información, evaluar resultados y definir mejoras en los programas de detección precoz que funcionan en Galicia.

"Los datos están en el Observatorio de Sanidad Pública. Por supuesto que se los darán también al Ministerio (de Sanidad). Se darán --creo que nos dieron un mes, ¿no?, para hacerlo-- y se los remitirán. Pero (desde el Ministerio) pueden verlos", ha recalcado el conselleiro, quien este lunes mantuvo un encuentro con responsables provinciales de la Asociación Española contra el Cáncer para trasladar datos actualizados sobre los cribados activos en la comunidad. Durante la reunión, subrayó que la Xunta publicará en el Observatorio de Saúde Pública toda la información relativa a estos programas con un criterio de transparencia y rigor.

Gómez Caamaño insistió en que el cáncer es "una prioridad absoluta" para la Consellería, que trabaja para ensanchar coberturas y llegar a toda la población diana.

En este sentido recordó tres decisiones recientes: la extensión de los cribados a los centros penitenciarios, la ampliación del cribado de cérvix para incluir a mujeres de 25 a 35 años y la implantación en toda Galicia del cribado de cáncer de pulmón, que nació como proyecto piloto.

En el caso del cribado de mama, activo desde 1992, la cobertura supera el 98 % de las mujeres de entre 50 y 74 años. Solo en 2023 se realizaron más de 205.000 exploraciones, que permitieron detectar 950 cánceres, más del 70 % en estadios tempranos. La supervivencia a cinco años de las participantes alcanza el 98 %, diez puntos por encima de la media general. A 25 años, la supervivencia sigue por encima del 80 %.

El conselleiro destacó además que Galicia ha incorporado inteligencia artificial al diagnóstico por imagen y está impulsando proyectos de estratificación de riesgo, como Mamo Risk o Xenoma Galicia.

El cribado de cáncer colorrectal, implantado en toda la comunidad en 2019, mantiene una cobertura próxima al 100 % de la población objetivo. Desde ese año se realizaron 56.600 colonoscopias y se detectaron 2.618 cánceres, más del 65 % en fases iniciales. La participación creció tras el envío directo del test al domicilio, superando el 56 % en 2023.

En cuanto al cribado de cérvix, el informe de 2024 recoge 253.000 invitaciones enviadas y una participación del 60 %. El 77 % de los 89 cánceres detectados estaban en estadio I.