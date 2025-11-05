Rueda ratifica 21 nuevos psicólogos clínicos para Primaria en 2026 y Pontón urge un pacto para contratar 100

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ratificado que un total de 21 nuevos psicólogos clínicos empezarán a trabajar en la Atención Primaria en 2026, ejercicio en el que, además, se prevé aprobar el nuevo plan gallego de salud mental.

Enfrente, la líder del BNG, Ana Pontón, le ha urgido a pactar 7 millones en los Orzamentos del próximo ejercicio para contratar un centenar de estos profesionales en centros de salud, según recoge Europa Press.

La dirigente nacionalista ha centrado en sanidad su pregunta a Rueda en la sesión de control, donde el presidente ha sido blanco de sus críticas. Entre otras cuestiones, le ha acusado de llevar "16 años recortando y deteriorando la sanidad pública para beneficiar a la privada".

"Esto es imperdonable porque con la salud de la gente no se hace negocio", ha advertido Pontón.

Al tiempo, ha ligado las "consecuencias" de estos "recortes" con la situación "precaria" de la atención a la salud mental en Galicia, que, ha recordado, "lidera el ranking de suicidios". "Los gallegos y gallegas consumen más ansiolíticos y antidepresivos que la media del Estado", ha apostillado.

También ha reprobado la "propaganda" de la Xunta y ha recordado a Rueda que ya había anunciado "la contratación de 14 psicólogos clínicos" para Atención Primaria. "¿Dónde están?", ha preguntado la nacionalista, en una intervención en la que también le ha afeado que haya "11.000 niños y niñas sin pediatra" y que "las mujeres en Ourense estén pariendo en condiciones indignas".

Rueda ha reconocido que en salud mental hay "un problema al que hay que hacer frente", igual que ha admitido que es preciso seguir "trabajando para mejorar" la situación de la sanidad pública gallega, aunque se ha reafirmado en que está entre las "mejores" de España y Europa.

Así, si Pontón le ha acusado de ser "el campeón de las listas de espera", el presidente ha defendido que se agilizan las cirugías urgentes y que "dos terceras partes" de las citas en Atención Primaria son atendidas "en menos de cuatro días". "Muchas de ellas en el primero y muchas en el segundo", ha apostillado.

"Estoy dispuesto a escucharla"

Al tiempo, se ha mostrado dispuesto a "escuchar" a Pontón si adopta una posición "constructiva" para avanzar en la sanidad pública porque Galicia "se juega mucho" y se invierte "mucho dinero". Previamente había defendido que esta área "nunca antes" había recibido tantos recursos como ahora, pero ha rechazado "las fórmulas mágicas" de un BNG con "25 años en la oposición dando lecciones".

"Si quiere ser constructiva en sanidad, estoy dispuesto a escucharla. Pero si quiere seguir con consignas, siendo irreflexiva e surrealista, estará usted sentada ahí iba a decir durante mucho tiempo. Pero será el tiempo que le dejen y no yo precisamente", ha zanjado Rueda.

Pablo Crespo reaparece en el debate

Previamente, el presidente había acusado a la líder del BNG de asumir las directrices de su partido de "tensionar" como "buena soldado" y se había quejado de que el BNG no participase en el interrogatorio de la Comisión del Senado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a "todas las imputaciones" y "todas las cosas que había que preguntarle".

"Pero ustedes calladitos diciendo que no vale la pena ni ir para preguntar nada y demostrando una vez más que tan bravos aquí y tan mansos en Madrid", ha espetado Rueda.

Pontón le ha atribuido querer convertir el debate en "un lodazal" y le ha replicado con un mensaje que ya lanzó en la última sesión de control cuando el presidente la atacó por su veteranía en el hemiciclo, con el trasfondo de uno de los protagonistas de la 'Gürtel' y ex secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo.

"Que usted tenga la cara dura de ser del PP y venir a dar lecciones de lucha contra la corrupción. Pero, señor Rueda, si cuando Pablo Crespo repartía sobres en 'b' e iban a las elecciones dopados con dinero negro, usted ya estaba en el aparato del Partido Popular", ha afeado Pontón.