Médicos gallegos exigen al Sergas la retirada del plan para Atención Primaria: "No nace del consenso"

El Consello Galego de Colexios Médicos reclama al Sergas la retirada del documento Liñas de actuación de Recursos Humanos en Atención Primaria. Medidas, presentado recientemente por la Dirección Xeral de RRHH del organismo. "Tal como está formulado, no podemos aceptar el documento, ya que no nace del necesario consenso entre todas las partes implicadas", señala el órgano que agrupa a los cuatro colegios médicos provinciales.

Así, los doctores gallegos exigen la participación del Sergas, los sindicatos, las sociedades médicas, los médicos de Atención Primaria y los propios colegios médicos en la elaboración del documento. "Solo con el diálogo podremos conseguir un modelo asistencial de Atención Primaria que tenga vigencia a largo plazo y que responda a las necesidades de toda la sociedad gallega", señala el presidente del Consello, Eduardo Iglesias.

"Todo cambio debe respetar los derechos adquiridos por los trabajadores y propietarios de plaza, sobre todo a la hora de pensar en posibles traslados", advierte en un comunicado el Consello Galego de Colexios Médicos, que alerta de que "resulta peligroso" abrir la puerta a posibles atajos en la incorporación de profesionales extranjeros: "Para trabajar como médico de familia debe continuar siendo obligatorio haber obtenido la especialidad a través del MIR, sin que puedan existir caminos alternativos o excepciones".

El órgano también ha rechazado la forma en la que el Sergas ha gestionado el proceso y critica que los profesionales se hayan enterado "tarde y por terceros" de un "cambio sustancial" en el modelo asistencial de Atención Primaria pese a tener grupos de trabajo específicos.

El Consello Galego de Colexios Médicos, por último, ha reiterado su "plena disposición" a seguir trabajando por un modelo que responda a las necesidades de la sociedad gallega y las "legítimas reivindicaciones" de los profesionales de la medicina.

Manifestaciones a finales de mes

CIG-Saúde, CSIF, CC.OO. y UGT ya habían mostrado su rechazo al plan propuesto por el Sergas, que consideran "insuficiente, improvisado y carente de contenido real", y habían anunciado una jornada de huelga para el 26 de noviembre con el objetivo de exigir la retirada de la categoría de facultativo especialista de Atención Primaria (FEAP), así como la elaboración de un plan de reconversión de estas plazas actuales en plazas de médico de familia.

El sindicato O'Mega decidió ampliar ayer miércoles a tres días el llamamiento a la huelga y extenderla también a los días 27 y 28 de este mismo mes, con la advertencia de que se reanudará entre los días 9 y 12 de diciembre si la Xunta no modifica su proyecto para reorganizar la Atención Primaria.