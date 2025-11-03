La Xunta lanza un portal público de educación en salud y activa la recomendación de contenidos sanitarios

La Xunta de Galicia ha dado un paso decisivo en su estrategia de educación sanitaria, con la puesta en marcha de un portal público de educación en salud y la activación de la recomendación de contenidos sanitarios integrados en la historia clínica electrónica.

El proyecto, denominado Share, es una iniciativa pionera en Europa que permite a los profesionales sanitarios recomendar y "prescribir" educación en salud a los pacientes con un solo clic a través de la plataforma É-Saúde.

A través de este sistema, los usuarios recibirán información validada por especialistas del Servizo Galego de Saúde en momentos clave del proceso asistencial, como antes de una prueba, al ajustar un tratamiento o ante un posible signo de alerta.

El nuevo portal, Espazo Share, está orientado a pacientes y cuidadores y reúne contenidos homologados por expertos en ámbitos como la prevención del cáncer, la salud cardiovascular y materno-infantil, el envejecimiento activo, la migraña, el TDAH o el tratamiento del dolor crónico.

Los materiales, disponibles en formato digital y accesibles desde ordenador o móvil, incluyen vídeos, guías y listas de verificación adaptadas con criterios de lectura fácil.

Hasta ahora, Share estaba plenamente consolidado en el ámbito profesional: más de 45.000 profesionales sanitarios han recibido formación personalizada a través de esta plataforma, con 90 cursos activos y más de 130.000 certificados emitidos cada año.

Con su apertura a la ciudadanía, el sistema evoluciona hacia un ecosistema compartido de conocimiento, en el que profesionales y pacientes participan en un mismo espacio de aprendizaje en salud.

La Xunta destaca que esta herramienta mejorará la eficiencia y la comprensión en la atención sanitaria, reduciendo repeticiones de pruebas, consultas duplicadas y dudas sobre los tratamientos. Los contenidos se actualizarán de forma continua según las prioridades del sistema público de salud gallego, garantizando la protección de datos y la accesibilidad universal.