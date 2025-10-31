Susi Perol, usuaria del programa contra el cáncer de Oleiros (A Coruña): "Fue un clavo al que me agarré"

De izq a der: la profesora Lucía Noia con Jones (el perro de Susi), Marise y Susi Perol durante una sesión de Móvete+ en la playa de Bastiagueiro Cedida

El deporte es un salvavidas y si no que se lo digan a Susi Perol, pues se ha convertido en su mejor aliado. La vida de esta mujer dio un giro total a los 45 años, cuando le diagnosticaron un leiomiosarcoma en fase 4 con metástasis. Tras un diagnóstico así, todo parecía indicar que su vida no volvería a ser la misma. Sin embargo, ocho años después, ha encontrado la mejor manera de afrontar su enfermedad, y el deporte, gracias al programa Móvete+ impulsado por el Concello de Oleiros, en A Coruña, le ha ayudado con creces.

El programa dirigido por Lucía Noia, nació como su Trabajo de Fin de Grado mientras terminaba sus estudios de INEF en la Facultad de Bastiagueiro de la Universidade da Coruña. Ese mismo año, en 2018, puso en práctica el proyecto, dirigido por su tutora y en colaboración con el Concello. "Varias integrantes de la actividad fueron a animarla cuando hizo la defensa", rememora entre risas Susi.

De hecho, ella lleva participando desde el principio. "Cuando empecé el programa llevaba un año con la enfermedad y estaba muy débil por el tratamiento", recuerda.

En ese momento, "no sabes muy bien por dónde agarrarte a tu vida pasada, porque de repente no existe. Para mí Móvete+, significó el poder salir de casa, a pesar de la situación física y psíquica que tenía, e intentar hacer vida normal. Fue como un clavo ardiendo al que me agarré, porque era una disculpa perfecta para moverme y tener la sensación de que volvía a tener la vida que tenía hasta antes del diagnóstico".

Susi Perol con sus compañeras en una sesión de Móvete+ Cedida

Echando la vista atrás, piensa en lo interesante y motivador que fue participar en el primer año: "Al final del proyecto habíamos evolucionado muchísimo. Pasamos de no tener fuerzas y estar sin ánimos a encontrarnos súper empoderadas".

Durante las sesiones, que se celebran cada viernes, trabajan durante una hora y media con materiales como gomas, TRX, pesas y steps. "Básicamente hacemos acondicionamiento físico", explica su profesora Lucía. "También practicamos marcha nórdica por los parques y playas de Oleiros", añade.

Cuando hace buen tiempo, llevan a cabo la actividad en los exteriores del pabellón de Santa Cruz porque "el contacto con la naturaleza es importante para sobrellevar su enfermedad". En invierno, con el frío, se trasladan a la Casa de la República.

Cuenta Susi que lo bonito de formar parte de la iniciativa es compartir espacio durante unas horas con personas que se encuentran pasando por situaciones similares a la tuya y que siempre te van a entender y apoyar. "Siempre desde el respeto. Cada persona vive el cáncer de manera distinta", dice.

Esta usuaria insiste en lo reconfortante que es tener la oportunidad de elegir si hablar o no del cáncer. "Hemos ido viviendo la evolución de nuestras enfermedades juntas. Sí que es cierto que no todas pueden acudir cada semana por motivos de salud, y otras han tenido que dejar de participar, pero seguimos teniendo contacto entre nosotras y brindándonos apoyo", explica Susi.

El grupo de Móvete+ practicando marcha nórdica Cedida

Por ahora, en Móvete+ son todas mujeres, aunque "animan a los hombres a unirse a ellas". Además, Lucía explica que se trata de una iniciativa que, en su momento, fue pionera en Galicia: "Oleiros fue la primera administración pública que apostó por este tipo de actividad". Ahora también se ha sumado Arteixo, donde también la dirige Lucía.

Para Susi, participar en este programa significa recuperar una parte de su vida que creía perdida y encontrar compañía en quienes entienden su lucha. Sin duda, un recordatorio de que, incluso ante la enfermedad, siempre hay caminos para seguir adelante.