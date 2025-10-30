El Sergas sitúa en 58,27% el seguimiento de la huelga de técnicos sanitarios en el turno de mañana

El seguimiento de la huelga de técnicos superiores sanitarios convocada por el sindicato estatal correspondiente alcanzó en el turno de esta mañana el 58,27 % en los centros sanitarios de la comunidad gallega.

Así, el porcentaje de participación en las siete áreas sanitarias del Servizo Galego de Saúde alcanzó el 58,48 %.

Por su parte, en entidades sanitarias como la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, el porcentaje de seguimiento de la huelga fue del 52,63 %.

El Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios ha convocado para estos próximos días una huelga nacional que también está teniendo su eco en Galicia. Será los días 30 y 31 de octubre y el 3 y 4 de noviembre.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó este miércoles la orden de la Consellería de Sanidade por la que se determinan los servicios mínimos, cuyo grado de cumplimiento durante este primer turno fue del 100 %.

Reclamaciones

La huelga está convocada con varias reclamaciones dirigidas principalmente al Ministerio de Sanidad, a Hacienda y a las distintas consejerías de Salud de todo el país.

Entre las reclamaciones de los técnicos están la mejora de su formación a grado universitario, la recatalogación de sus puestos de trabajo como profesión sanitaria y subidas salariales correspondientes a los empleados públicos.

Por su parte, desde la Xunta señalan que continuarán trabajando para ofrecer una atención óptima a toda la ciudadanía y para lograr las mejores condiciones laborales para el conjunto de los profesionales de la sanidad pública.