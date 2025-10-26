El médico Manuel Viso presentará en A Coruña su primer libro sobre hábitos de salud: 'Supersanos'

El médico y divulgador gallego Manuel Viso presentará oficialmente su primer libro el próximo 31 de octubre, en un evento que tendrá lugar en la sede de Afundación del Cantón Grande, 8, en A Coruña, a partir de las 19:00 horas. La entrada será libre, aunque con aforo limitado.

Para esta cita especial, Viso estará acompañado por tres caras muy conocidas del panorama gallego: el presentador Roberto Vilar, el actor y humorista Marcos Pereiro y el periodista Pablo Portabales, que allanarán el terreno para una tarde de conversación distendida sobre salud, bienestar y la experiencia personal del autor en el ámbito de la divulgación médica.

El libro —publicado el pasado 10 de septiembre con la editorial HarperCollins— ha tenido una acogida extraordinaria, alcanzando ya su tercera edición. Durante una entrevista concedida el pasado mes de junio a Quincemil, Manuel Viso ya adelantaba la gran noticia.

Manuel Viso presenta su libro

"El libro trata sobre alimentación, estrés y problemas cotidianos. Quiero que la gente entienda conceptos como el colesterol o el ácido úrico y cómo controlarlos. También hablo de la salud mental en la vida diaria, de cómo a veces convertimos problemas cotidianos en enfermedades", explicaba entonces el autor.

La obra se presenta así como una guía cercana para comprender mejor el cuerpo, la mente y su relación con el estilo de vida actual. Una lectura que busca, al igual que lo hace en sus vídeos de Instagram que lo llevaron al éxito, a desmontar mitos, resolver dudas frecuentes y ofrecer herramientas útiles para cuidar la salud sin alarmismos ni tecnicismos innecesarios.