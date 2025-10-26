A Coruña conmemora el Día del Daño Cerebral Adquirido: "El cerebro importa, pero sin corazón no hay nada" Concello de A Coruña

A Coruña celebró este domingo el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido (DCA) con actividades deportivas, lúdicas, musicales y de sensibilización organizadas por ADACECO, la Asociación de Daño Cerebral de A Coruña, en la praza de María Pita.

El manifiesto de este año, bajo el título "30 años construyendo dignidad", fue leído por el presidente de la asociación, Juan Luis Delgado, y conmemoró los tres decenios de la fundación de la Federación Española de Daño Cerebral. "¿Os acordáis de cuando el Dépor ganó la Liga? Pues eso es el tiempo que llevamos nosotros colaborando en la ciudad. Y esto es gracias a la perseverancia de las familias, a los profesionales y la implicación de las instituciones", subrayó el presidente.

Durante la jornada se recordó la construcción del nuevo centro para personas con DCA que tendrá la Fundación en A Coruña, un edificio que se levantará sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento de A Coruña, con una colaboración destacada de Inditex, que aporta casi la mitad del proyecto. Delgado explicó que también cuentan con financiación asegurada y mantienen una relación fluida con diferentes consellerías para garantizar la atención integral a los pacientes.

El manifiesto hizo hincapié en que el DCA transforma la vida de quienes lo sufren y de sus familias, y subrayó la importancia de que las organizaciones y administraciones se impliquen. Entre las propuestas, se destacan la creación de un código de diagnóstico al alta hospitalaria, un censo estatal y el acceso a una atención integral y sostenida a lo largo del tiempo.

La jornada contó también con la participación de la alcaldesa Inés Rey, que hizo un llamado a la colaboración institucional, y con otros representantes del ámbito social y sanitario. Sin embargo, el protagonismo fue para ADACECO, sus profesionales y las familias, que continúan trabajando cada día para mejorar la vida de las personas con daño cerebral adquirido y garantizar que ninguna quede atrás.

El manifiesto citó una frase muy importante entre los presentes: "Los expertos dicen que el cerebro es de las partes más importantes del cuerpo, pero sin corazón no hay nada". Unas palabras que recuerdan la falta que hace la sensibilización dentro de la población para que aquellas personas que padecen algún tipo de Daño Cerebral sientan que no están solas. Porque es algo que le puede pasar a cualquiera. "Sus secuelas transforman la vida de quien lo sufre. Por ello es importante que las organizaciones se impliquen", concluyen desde la Fundación.