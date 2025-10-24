El PSdeG urge que la Xunta de Galicia aporte los datos de sus cribados de cáncer

El PSdeG ha instado este viernes a la Xunta de Galicia a responder a la solicitud del Gobierno de los datos del cribado de cáncer tras los fallos detectados en Andalucía y que el Ejecutivo gallego ya anunció que no aportará. El secretario xeral de los socialistas, José Ramón Gómez Besteiro, ha emplazado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a colaborar con el Ministerio de Sanidad.

A preguntas de los periodistas, recogidas por Europa Press en un acto en A Coruña para valorar los presupuestos autonómicos de 2026, ha aseverado que no entiende la posición en contra de facilitar los mismos. "Si es verdad que los tienen, cuál es el inconveniente, no comprendo por qué Rueda no quiere facilitar esos datos, si uno está haciendo las cosas o bien o mejor que bien, como dice".

Para el dirigente socialista, esta postura evidencia que "empiezan a estar preocupados porque seguramente no están haciendo las cosas como deberían". "Donde gestiona el PP, la sanidad pública se debilita", ha recalcado.

En la misma línea, y ya sobre la condonación de la deuda a las autonomías planteadas por el Gobierno, ha insistido en que la misma permitiría ahorrar a Galicia en 2026 "620 millones de euros". "Y el PP erre que erre que no quieren aceptar, que explique cómo es malo que se perdone parte de la deuda". Cuestionado sobre la AP-9 y su transferencia, ha rechazado que los socialistas estén en contra de ello, pero ha insistido en que "no implica gratuidad", que ha calificado como algo "prioritario".

Los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP plantan al CISNS

También este viernes tenía lugar con carácter extraordinario en Zaragoza el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en la que los consejeros de Sanidad de comunidades del PP y el consejero de Salud del Pais Vasco han decidido no participar abandonando la mesa tan solo unos minutos después de su comienzo.

Fuentes cercanas al Ministerio de Sanidad consultadas por Europa Press afirman que este levantamiento se produjo "pese a haber asistido ayer a la comida y cena oficial, y haber venido en viaje oficial".

"Los consejeros del PP dan plantón al Consejo Interterritorial para seguir ocultando los datos de los cribados del cáncer. Una muestra más de irresponsabilidad y deslealtad con la ciudadanía y con la sanidad pública", ha señalado posteriormente la ministra de Sanidad, Mónica García, en la red 'X'.

Su ausencia impidió la aprobación de la financiación y distribución de fondos para la consolidación de la red europea de centros integrales de cáncer, así como el acuerdo para la distribución territorial de fondos para el desarrollo del sistema de vigilancia de cáncer, cada uno presupuestado en un millón de euros.

Entre los presentes tampoco estuvo el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ya que la Xunta entiende que se ha utilizado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para "caprichos políticos" y para llevar a cabo "ataques" a las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Así lo ha expresado en un comunicado leído en la propia mesa y en el que ha avanzado que las comunidades "estamos dispuestas a dar esos datos, por supuesto. De hecho, en Galicia tenemos que actualizarlos próximamente y los primeros que los conocerán serán los pacientes", aunque ha reiterado a Sanidad que "le hemos trasladado nuestra inquietud y disconformidad con lo que ha pasado en las últimas semanas".

El titular de Sanidade también ha criticado que continúan sin abordarse los principales problemas del sistema sanitario, como son el déficit de médicos de familia y pediatras. "El Ministerio no está tomando ninguna medida para intentar solventarlo", ha censurado.