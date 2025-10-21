La Xunta de Galicia no enviará al Gobierno los datos de cribados de cáncer

La Xunta de Galicia no enviará al Gobierno central los datos de los cribados de cáncer. Así lo ha comunicado el titular de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en una carta remitida a la ministra de Sanidad, Mónica García. Entre los motivos esgrimidos por el conselleiro están la ausencia de una obligación legal para hacerlo. Por su parte, el presidente gallego Alfonso Rueda ha recordado además que los datos de los cribados son públicos.

En declaraciones a medios recogidas por Europa Press, Rueda ha reconocido que le resulta "curioso" que el Ministerio de Sanidad pida unos datos "por los que nunca se ha interesado" y para cuyo análisis carece de sistema informático apropiado.

"Ahora tiene todo el interés por unos datos que, por lo menos en Galicia, son públicos y se publican para todo el mundo de forma regular (...). En todo caso, a los datos pueden acceder como cualquier ciudadano", ha explicado, recordando además que el Gobierno central "no tiene ninguna competencia" en lo que respecta a cribados. Ante esto, ha remarcado que continuarán haciendo cribados, siendo "pioneros" y ampliando la población objetivo de los mismos y manteniendo la publicación de datos.

Por su parte, Gómez Caamaño ha expresado en su carta argumentos similares para rechazar el envío de datos sobre los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix.

Recordando que estos programas son competencia autonómica, el conselleiro gallego afirma que "todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular disponen desde hace tiempo de programas consolidados, basados en la evidencia científica y con resultados equiparables o superiores a los estándares europeos". En contraposición, critica que Sanidad carezca de una red propia de cribados o un sistema de información actualizado, además de indicadores de calidad asistencial.

En este mismo sentido, Gómez Caamaño critica los retrasos en el desarrollo de este sistema informatizado, cuyo documento de consenso continúa en proceso de revisión.

"No deja de resultar llamativo que el Ministerio, sin haber completado su propio trabajo ni validado técnicamente los instrumentos necesarios, pretenda ahora que las comunidades autónomas adelanten el suyo, con fines que parecen más políticos que técnicos", denuncia.

Citando la paralización en los centros de cribado de Ceuta y Melilla, dependientes de Sanidad, el conselleiro señala que esta situación es muestra de "la escasa capacidad del propio Ministerio para garantizar la continuidad y calidad de los programas en los territorios bajo su gestión directa".

Por todo ello, y aludiendo a la inexistencia de una obligación legal, Sanidade no aportará los datos de los cribados, alegando también que la petición del Gobierno central se debe a "una estrategia de confrontación política y de distracción respecto a las carencias de gestión del propio Ministerio".

Las denuncias de Sanidade

Paralelamente, Gómez Caamaño ha señalado a Sanidad como responsable de la falta de médicos y profesionales sanitarios debido que la oferta de plazas depende del Gobierno. Este verano, el conselleiro rechazó las críticas por el cierre de camas este verano y aseguró que la falta de médicos solo afecta a "determinadas especialidades".

"No hay falta de médicos; médicos hay. Lo que no hay son médicos en determinadas especialidades, fundamentalmente en Atención Primaria y Pediatría", afirmó entonces.

En la misiva, también acusa al Gobierno de no financiar de manera suficiente los proyectos y leyes que propone y de no sacar adelante un Estatuto Marco actualizado y consensuado con los profesionales. El pasado 3 de octubre, los sindicatos médicos secundaron una huelga en el Sergas demandando un Estatuto Propio, en una movilización que tuvo un seguimiento del 72% según las organizaciones sindicales y del 39% según el Servizo Galego de Saúde.

A pesar de que reafirma la voluntad de transparencia y colaboración de la consellería, el titular de Sanidade concluye su carta aludiendo a que "la cooperación debe basarse en el respeto competencial y en objetivos reales de mejora asistencial, no en la utilización partidista de la salud pública".