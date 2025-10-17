El hospital Ribera Juan Cardona de Ferrol, premiado por su Gestión Eficiente en los Premios TOP 20

El hospital Ribera Juan Cardona de Ferrol ha vuelto a ganar por segundo año consecutivo la categoría de costes hospitalarios por su eficiencia en la gestión de recursos, en la gala de los Premios TOP 20 celebrada el jueves en Madrid.

El gerente del hospital Ribera Juan Cardona, Javier Atanes, ha felicitado al personal del centro ya que "este premio es fruto del excelente trabajo del gran equipo de profesionales con el que contamos en nuestro hospital".

El grupo sanitario Ribera ha conseguido un total de cuatro premios TOP 20 este año, incluidos dos galardones a la gestión global para sus hospitales universitarios del Vinalopó y Torrejón. Además, el Hospital Universitario de Torrejón ha recibido el premio TOP 20 por su Área de la Mujer.

La selección del TOP 20 se basa en la comparación de resultados entre más de 200 centros sanitarios españoles, que se someten voluntariamente a la evaluación de una treintena de indicadores, y una comisión científica distingue a aquellos centros con mejor funcionamiento y mayor calidad y eficiencia asistencial, en aspectos como la gestión eficiente de la estancia hospitalaria y la cirugía sin ingreso, en comparación con la medida de los reingresos, las complicaciones y la mortalidad, ajustados a riesgo.

Los galardones dividen a los hospitales en diferentes categorías, para facilitar la comparación entre centros y contextos de gestión similar, y distingue la evolución de aquellos que mejor balance general tienen en los 120 indicadores de las 8 áreas clínicas revisadas.

Los TOP 20 ofrecen al sector sanitario una herramienta para la mejora de resultados, basada en indicadores de calidad, funcionamiento y eficiencia, además de reconocer las buenas prácticas del sector. La Dirección del grupo sanitario ha felicitado a los profesionales de los tres hospitales premiados, pero también a los de otros centros del grupo que han resultado finalistas en estos prestigiosos galardones.