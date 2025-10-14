Éxito en A Coruña de la Jornada de Alimentación Saludable de Vegalsa-Eroski sobre productos del mar

La V Xornada de Alimentación Saudable de Vegalsa-Eroski reunió en Palexco, en A Coruña, a 150 personas que conocieron de primera mano los beneficios del consumo de productos del mar. Los asistentes, además, pudieron presenciar la presentación de dos iniciativas de la compañía en materia de hábitos de vida saludable.

Bajo el lema "Sabe que alimenta", el evento fue inaugurado por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y el director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño. Precisamente, Ferreño destacó la promoción de la alimentación saludable como algo más que una acción de responsabilidad social: "Es una apuesta por el bienestar de nuestros clientes y el entorno".

Vegalsa-Eroski celebra cada año esta jornada por el Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora el 16 de octubre. Este año, la compañía ha puesto el foco en dos iniciativas que tiene para promover los hábitos conscientes: Capitán Mareas y Creamos Saúde Tour. El especialista en Cardioloxía Intervencionista en el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), Guillermo Aldama, y la dietista-nutricionista divulgadora Lidia Folgar, ofrecieron sendas ponencias.

El programa comenzó con dos mesas que abordaron proyectos de la compañía. Así, la conversación sobre Capitán Mareas permitió conocer como este programa acercó el producto del mar a más de 250 niños y niñas a los que también les enseñó sobre alimentación saludable y la actividad pesquera local desde las lonjas de Galicia y Asturias. Más tarde, se reflexionó sobre el impacto de la foodtruck Creamos Saúde Tour, iniciativa de Cruz Roja y Vegalsa-Eroski que llegó a miles de personas mayores para mejorar su calidad de vida con recetas saludables y un envejecimiento activo.

El encuentro terminó con la ponencia de Guillermo Aldama, que habló sobre los mitos y certezas del consumo del pescado para una compra saludable, y la de Lidia Folgar, que trató las barreras y estrategias de intervención en el consumo de estos productos en la infancia. La directora de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de Vegalsa-Eroski, Gabriela González, fue la encargada de clausurar la jornada: "Para conseguir cambios reales en nuestra sociedad debemos trabajar todos juntos, desde las empresas hasta la administración pública y, por supuesto, las entidades sociales y el ámbito de la educación".