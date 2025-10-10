El área sanitaria de Santiago y Barbanza se suma al Día Mundial de la Salud Mental

"Compartimos vulnerabilidade, defendamos a nosa saúde mental", es el lema escogido para celebrar este año el Día Mundial de la Salud Mental que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 1.000 millones de personas viven con un trastorno mental, llegando a efectuarse un suicidio cada 40 segundos.

El área sanitaria de Santiago y Barbanza cuenta con diferentes dispositivos asistenciales encargados de los cuidados de la salud mental en diferentes unidades y, hoy, representantes de cada una de ellas se juntaron en la entrada principal del Hospital Clínico para destacar su relevancia.

Además del Hospital Psiquiátrico de Conxo (donde se localizan los dispositivos de Rehabilitación Psiquiátrica), está la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil en el Clínico, la Unidad de Trastorno de Conducta Alimentaria en el Hospital Médico-Quirúrgico de Conxo y las Unidades de hospitalización de psiquiatría, una en el Hospital Gil Casares y otra en el Hospital de Conxo.

Todas ellas, a lo largo de la semana, realizaron distintas actividades que complementan a las ya realizadas durante todo el año como parte indispensable del proceso asistencial y que coordinan profesionales de enfermería junto con personas de otros servicios como Psiquiatría, Endocrinología o Pediatría.

Hoy, para celebrar el día mundial, organizaron una jornada de concienciación en la entrada principal del Hospital Clínico.

Allí se interpretaron varios poemas de la poeta y enfermera del área, Rosalía Morlán, a cargo del cantautor Manoele de Felisa, además de las intervenciones de una paciente, profesionales asistenciales y de las asociaciones de pacientes.