O Burgo, en Culleredo (A Coruña), acoge una andaina por la salud mental mañana viernes

El Jardín Botánico de O Burgo acoge este viernes una andaina solidaria por el Día Mundial de la Salud Mental. Esta jornada busca visibilizar la importancia del bienestar mental en las distintas etapas de la vida.

Organizada por la Asociación Pro Enfermos Mentales (APEM) con la colaboración del Concello de Culleredo, la actividad es abierta al público de todas las edades y tiene carácter solidario.

Los participantes realizarán un recorrido por el Jardín Botánico de O Burgo y su entorno, con salida prevista desde las 11:30 horas.

El ayuntamiento señala en un comunicado que con propuesta se busca promover la sensibilización social sobre la salud mental, así como fomentar la participación comunitaria en un entorno natural que invita al encuentro y al bienestar.

Las personas interesadas pueden contactar con la organización a través del teléfono 981652082.para pedir más información.